Iniciativa para que cada escuela tenga porteros y personal de cocina

Lucy Aguayo -maestra de la Escuela 436- contó que junto a otros docentes lleva adelante una iniciativa para que las instituciones educativas de Formosa cuenten con por lo menos dos porteros, personal de cocina pago y que se aumente el presupuesto para la copa de leche y comedor.

“Volvimos a las escuelas después del inicio de la pandemia, se armaron distintas burbujas y ahora tenemos un problema que es que las instituciones no tienen ni porteros ni personal para la cocina, entonces esa tarea la hacemos nosotros junto a los padres”, comenzó diciendo la educadora a Expres.

Seguidamente expuso que “ya no podemos pedirles más esfuerzos a los padres para que vayan a ayudarnos a limpiar las escuelas, y es el Estado el que debe estar presente”.

Reconoció que “al comienzo hacíamos burbujas con dos grupos, donde teníamos 15 minutos para sanitizar las aulas, no puede ser que para ello deba venir un papá y tampoco a nosotros nos da el tiempo para hacer ese trabajo, entonces es necesario que el gobierno ponga por lo menos dos porteros en cada escuela, y también pague al personal de cocina”.

Asimismo, al hablar de la iniciativa indicó que “vamos a salir a juntar firmas, vamos a pedir a los padres que nos ayuden, porque esto afecta a la comunidad educativa en general porque la salud de todos está en riesgo, no podemos meter a los padres a que limpien”.

“Necesitamos personas que realicen la tarea de recibir a los estudiantes en la puerta, hicimos un protocolo, lo estamos cumpliendo muy bien, pero el esfuerzo que hace el docente y el personal directivo es inmenso y nadie lo reconoce”, lanzó.

“Es hora de que el Gobierno piense en por lo menos poner dos porteras en cada establecimiento educativo, que el personal de cocina sea pagado y no que estemos haciendo eventos para juntar plata y dar un subsidio a quienes están en la cocina”, asintió Aguayo.

“Las escuelas no tienen un subsidio para los gastos administrativos ni para limpieza, el año pasado se recibió un subsidio y con eso se compraron elementos para sanitizar, este año en junio volvieron a repetir lo mismo, pero eso no es suficiente porque no es mensual”, comentó y agregó “creo que es insuficiente porque hay muchos gastos en la sanitización”.

Finalmente, agregó que “también impulsamos que se amplíe el presupuesto para la copa de leche y el comedor, porque la suma es irrisoria ya que es son $17 por chico”.

