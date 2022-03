Insfrán anunció un aumento salarial del 50% para empleados públicos activos y pasivos, se pagará en tres tramos

46

El gobernador Gildo Insfrán dispuso este lunes 7 de marzo un aumento salarial destinado a empleados públicos. Lo hizo durante una conferencia de prensa que encabezó en Casa de Gobierno, donde estuvo acompañado por gremialistas.

Este aumento representa para el Tesoro Estatal durante el presente ejercicio, un desembolso superior a los 18.200 millones de pesos.

Se trata de un incremento del 50% en las remuneraciones del personal de la administración pública provincial, que se pagará en tres tramos: 25% a partir del 1° de marzo, 15% a partir del 1° de Julio y el 10% restantes a partir del 1° de septiembre.

Los porcentajes se aplicarán sobre los importes vigentes al mes de Febrero del corriente año. La medida comprende a los beneficiarios de la Caja de Previsión Social.

Asimismo se fijan los haberes mínimos de bolsillo garantizados – previo a considerar las asignaciones familiares – para los agentes activos: marzo $50.625, julio $58 mil y septiembre $65 mil.

ESCALAFÓN DOCENTE

Por su parte para el escalafón docente, se establece el incremento del haber básico y la incorporación de importes a partir de los períodos que se indican y los nuevos valores de puntos índices respectivos: en marzo se incorporan $ 2.800, mil pesos corresponden a un remanente suma no remunerativa no bonificable Fondo Compensador Provincial Septiembre/21 y $1800 a la Asignación Especial no remunerativa no bonificable Octubre/21, resultando el valor del punto índice en $134,295276.

En julio, se fija el valor del punto índice en $157,125477, mientras que en septiembre, ese valor ascenderá a $172,837989.

Estos incrementos se extienden a los agentes pasivos docentes de la Caja de Previsión Social.

Por otra parte, se fija el haber mínimo inicial de bolsillo docente, a partir de marzo en $50.625, junio $53.333, julio $58.000 y septiembre $65.000.

IPS

Insfrán informó que las pensiones de los beneficiarios incluidos en la Ley Nº 482 -Instituto de Pensiones Sociales-, se incrementarán sobre los importes vigentes al mes de febrero 2022, en tres tramos: 25% en marzo, 15% en julio y 10% en septiembre.

