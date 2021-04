Insfran convirtió la educación en adoctrinamiento, transformando “cada escuela en Unidad Básica”. Por eso la presencialidad no es prioridad ni cuestión de Estado

La abogada Julieta González, aseguró que la presencialidad de los alumnos en las aulas, en la provincia de Formosa, no solo depende de una decisión política discrecional de un mandatario, sino que, por la tremenda precarización del sistema educativo provincial, la misma ya era dificultosa sin pandemia, por la falta de inversión en recursos humanos calificados y no militantes, por la falta de elementos mínimos como agua, porteros, cocineros y hasta elementos cásicos de limpiezas e higiene.

Gildo Insfran no solo precarizó la educación, sino que lo reemplazó por el más vergonzoso sistema de adoctrinamiento ideológico, adulación política y la más grosera herramienta para sustentar la dominación social, cuestionó Julieta González.

Y, esto no es una interpretación caprichosa, ni tendenciosa, sino el más fiel testimonio del proyecto de “El Modelo formoseño” reconocido públicamente por el urólogo militante, inexplicablemente a cargo de la educación de los formoseños, el doctor Alberto Zorrilla, cuando en un congrego de Docentes, los exhortó a convertir a cada escuela y a cada oficina pública en un Unidad Básica. A confesión de parte relevo de pruebas, cuestionó la joven letrada.

Pero por las dudas, para confirmarlo tenemos el testimonio fresco de la niña de 7 años, alumna de la escuela primaria 212 “Cristóbal Colon” de Misión Tacaaglé, a la que inescrupulosamente usaron políticamente para hacerla hacer proselitismo partidario en su beneficio de Gildo Insfran, en pleno acto supuestamente institucional, montado con herramientas del Estado y a la cual estaban obligados docentes y empleados públicos a asistir a aplaudir bajo apercibimiento de cortarles la cabeza. (ver vídeo de la concejal de Laguna Naicneck Norma Graciela Galeano), recordó la periodista y abogada.

Y, para los que descreen de estas deleznables practicas aldeanas para cimentar en la pobreza y la ignorancia la perpetuidad en el poder, también tenemos el reciente acto en una escuela en Riacho He-He, en donde presentada por el docente e intendente Rubén Darío Solalinde, que en su memorable alocución de presentación llegó a resaltar que “hemos supido”, antes de hacerla recitar otro poema a Gildo insfran: “Gracias Señor Gobernador“. Ese es el modelo educativo formoseño?, se preguntó.

A los “compañeros que dependen de mi apéndice”, “aquellos que no se manejan dentro de la disciplina, yo directamente les voy a cortar la cabeza”

Si para algunos desprevenidos todavía quedan dudas, aún queda en el recuerdo de los tan memoriosos la actitud vergonzosa y delictual de la concejal del PJ de Naineck, Norma Galeano, de nombramiento de docentes sin puntaje, los acomodos y manejos partidarios, vinculados a los nombramientos y designaciones de docentes en fraude a la educación pública, a los cuales amenaza con “cortarles la cabeza” si no obedecen como “soldados” o punteros del Partido Justicialista, lo que evidencia la utilización partidaria de la educación, precisó.

Dejando al desnudo que “al Modelo” poco importa la excelencia académica, el mérito, la capacidad y el esfuerzo de los docentes, sino su sometimiento como soldados a los intereses de un partido político y a sus líderes, cuestionó.

Norma Galeano cometió como mínimo el delito de coacción (art. 149 bis del Código Penal) y de instigación al nombramiento ilegal de cargos públicos (art. 253 del C.P.), indicó.

No pueden garantizar ni las clases virtuales, ni las presenciales. Mayans y Basterra mintieron

Lo cierto es que por este cumulo de irregularidad e ilegalidades, el Estado provincial no puede garantizar ni las clases virtuales virtuales, porque la provincia pese al relato de Mayans y Basterra, no cuenta con los recursos tecnológicos ni conectividad indispensables para que los docentes y los puedan desarrollar. No hay wifi gratis ni siquiera agua potable en toda la provincia, ni siquiera en toda capital, ni en Clorinda, como en gran parte de la provincia, analizó.