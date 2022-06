Insfran envió el proyecto de la Universidad provincial militante en su Anillaco natal

El gobernador va a crear una universidad que en realidad es un instituto universitario que depende del reconocimiento de sus títulos de la Universidad Nacional de Formosa o no serían válidos a nivel nacional, que se sostiene con recursos humanos pagados por la UNAF y que será manejada por una intervención sin ningún tipo de cuerpo colegiado, salvo la «gracia» del gobernador.

Este lunes 27 de junio, ingresó a la Legislatura Provincial, el expediente N° 144 que contiene el proyecto de Ley para la creación de la Universidad de Laguna Blanca que será tratada de manera expres por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Asuntos de Desarrollo Social, Cultura y Educación.

El proyecto contempla la continuidad de las carreras que tengan efectiva competencia en el desarrollo agropecuario, industrial, turístico y medio ambiente a los efectos de fortalecer, «la alianza estratégica entre la educación, la producción y el empleo».

En una argumentacion escueta de alrededor de tres carillas, el proyecto no nombra ni una sola vez que el Instituto Universitario se trata de una extensión de la Universidad Nacional de Formosa y que se encuentra bajo la órbita de la Facultad de Producción y Medioambiente que pertenece a la misma casa de estudios.

Explica que el I.U.F. ecuentra sus raices en el proyecto provincial del PAIPPA, Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuaria posibilitando, «hijo e hija y nieto y nieta del pequeño productor agropecuario puedan acceder de forma gratuita a toda escolaridad obligatoria, en su propia tierra, y posteriormente a una formación académica universitaria y lograr su titulación como profesional, en igualdad de posibilidades respecto de otros comprovincianos y compatriotas».

El texto manifiesta que se organizará la universidad de acuerdo a la Ley Nacional N° 24.521 para el reconocimiento de los estudios cursados en el I.U.F. pero por lo pronto, seguirá tenienco el régimen y carácter actual hasta que se cumplimenten los recaudos necesarios.

Es decir, Insfrán va a crear una universidad que en realidad es un instituto universitario que depende del reconocimiento de sus títulos de la Universidad Nacional de Formosa o no serían válidos a nivel nacional, que se sostiene con recursos humanos pagados por la UNAF y que será manejada por una intervención sin ningún tipo de cuerpo colegiado, salvo la «gracia» del gobernador.

El gobernador crea una universidad militante del modelo que habilitará profesionales con títulos provinciales, otorgados por el Ministerio de Educación de la provincia ante la imposibilidad de apropiarse de la UNaF, con la embestida sobre los organos colegiados encomendada a su ahijado, el vicegobernador, Eber Solís.

Como no pudo adueñarse de la UNaF, habilita una idea de universidad provincial pero siguiendo con las estructuras inmediatas del reconocimiento de la Universidad Nacional de Formosa.

Lo que no consideró Insfrán es que el IUF tiene cada vez menos alumnos y que hay carreras que declararon desiertas varias cohortes por falta de interes de los jóvenes en sus carreras. Las razones varias: no les interesa salir con un título que no tiene campo laboral en la provincia como Licenciado en Turismo, Licenciado en Ciencias Ambientes o Ingeniería en Producción.

Por otra parte se abre un sinfin de posibilidades para generar una nueva veta de gasto público descontrolado, algo característico en el manejo sin control del presupuesto público por parte del gobernador. El IUF, más allá de ofrecer carreras sin salida laboral, ofrece la posibilidad de crear un nuevo nido de militantes y empleados públicos sostenidos por el dinero de todos.