“Insfran es el gobernador de la mentira, del abandono y del avasallamiento de derechos”. Sigue jugando con la desesperación de los varados

La doctora Gabriela Neme denunció en Radio Parque FM 89,3, que “el gobierno de Insfran Vuelve a contraatacar contra las personas varadas, no solo mandó a la dirigencia a prejuzgarlos, y estimagtizarlos cual malvados que vienen a colapsar el sistema sanitario, sino que inclusive les siguen poniendo trabas y plazos inalcanzables para que no puedan cumplir, es un avasallamiento no solo ya a los DDHH de estas personas sino a su dignidad”.

Además señaló “es una casusa de daño emocional y moral que tendrá que hacerse cargo el gobierno de la provincia de Formosa, dejen de jugar con los sentimientos de su pueblo señor gobernador y cumpla con lo ordenado por la CSJN como se comprometió públicamente, y debe hacerlo, basta de jugar despiadadamente con ellos, empecemos realmente a trabajar todos juntos en una nueva Formosa de cara a la Constitución y a los derechos de todos sus integrantes”, expresó.

No importa si les gusta o no, si están de acuerdo o no, tienen que cumplir y sin jugar con los varados

La Concejal Gabriela Neme resaltó en Radio Parque sobre el histórico fallo de la CSJN que se expidió a favor del ingreso de los varados, dando a la provincia un plazo de 15 días para que cumplan.

La legisladora destacó que fue un día de emociones, porque primero èl enemigo era Carbajal, luego la Cámara de Apelaciones y en la conferencia del Concejo quiso sembrar duda sobre la Corte Suprema, pero no se entiende que más van a cuestionar porque hay cuestiones constitucionales que exceden el ámbito político.

Es responsabilidad de la “incapacidad capricho y soberbia” del Gobierno haber llegado a esta situación

“Cuando lo tenés a Gonzáles en una conferencia afirmando que el derecho es ideológico, ¿que se puede esperar?, pero es el gobierno el responsable de llegar a esta situación de tener que meter en 15 días 8500 personas, por incapacidad capricho y soberbia porque no han querido cumplir el primer fallo de Carbajal.

Si se observa en los fundamentos de la Corte utilizan muchos de los argumentos de este juez federal Carbajal, es decir es la incapacidad del Gobierno la que pone en riesgo el estatus sanitario, porque no hay otra razón pues la gente vendrá con los hisopados y realizará la cuarentena en los centros de aislamientos, es decir no hay razón para esta nueva grieta de que los que luchamos por los ingresos queremos colapsar el sistema”, destacó.

Algo muy inhumano

Además, expuso que esta causa en una reivindicación a los derechos humanos de los formoseños, de todos; de la prensa independiente; de los abogados atendiendo a más de 1200 personas y quedaron 1000 más, fue un trabajo faraónico de muchos actores sociales. Y es la historia de una nueva Formosa porque si bien con el gobernador hay dirigencia acompañando también hay mucha ciudadanía enojada y eso es un factor a tener en cuenta.

También advirtió que estarán en permanente comunicación con Amnistía Internacional para vigilar el trato a las personas que ingresen porque hasta antes del fallo de la Corte Suprema a la gente que ingresaba con habeas corpus llevados adelante por Neme y Suizer los llamaban para que digan que los abogados utilizaron sin su consentimiento sus datos, a lo cual accedíamos que envíen el mail y que luego informen los que les estaba pasando, es decir algo muy inhumano.

“El gobierno de Insfran es el gobierno de la mentira del abandono y del avasallamiento de derechos”

“Me he puesto a disposición del gobernador, tanto yo como mi equipo de esta llamada épica del gobernador, para garantizar la salud y la libertad, y para que los varados no sean nuevamente objeto de estigmatizaciones. El porcentaje más alto de infectados los tiene el ingreso administrado.

Cuando Gonzáles dice que es mentira que hay gente varada y yo estuve en Mansilla y hay 5 personas en Puerto Eva Perón, pero después de la visita de un periodista de Lanata los dejaron entrar, y entre esas personas había uno al cual obligaron a renunciar al habeas corpus, es un trabajador esencial a quien no lo dejaban entrar sin esa condición, el gobierno de Insfran es el gobierno de la mentira del abandono y del avasallamiento de derechos”, enunció.

Los ministros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia realizaron una aberración jurídica

La abogada sostuvo que los ministros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia realizaron una aberración jurídica, cuando dice que no es deber de la justicia ponerle límite al ejecutivo y entonces ¿para qué están?, porque “son ellos los que deben velar por el cumplimento de la Constitución”, no solo para aplicar las multas, porque allí la justicia actúa rápido.

En cuanto a cómo hará el gobierno para ingresar a las personas expresó que no contestan y que pese a que se puso a disposición de la Dra. Copes, ellos no dialogan con nadie, la gente está desesperada porque no saben cómo será, al escuchar al ministro González da la sensación que dejarán entrar solo a los que estaban inscriptos hasta la sentencia, ¿y los nuevos inscriptos?, significa que se tendrá que volver a judicializar?, no se quiere hacer leña del árbol caído, pero los formoseños quieren volver a sus hogares, las mentiras del gobierno no se sostienen, por ello cada informe de COVID es la misma gente que los repudia.

El gobierno se tiene que hacer cargo de lo que hizo con la gente

“Hay una Formosa diferente que ha despertado, que se revela contra estas cosas, o cuando el ministro o el mismo gobernador dejan entrever que los que ingresen vendrán con casos de COVID, que puede ser o no porque es una pandemia y es la realidad del mundo, pero no somos un isla no podemos cerrarnos y dejar morir a los que están afuera.

Realmente son responsables de estos delitos de lesa humanidad, me llamó Miguel quien estuvo alojado en Cabo Noroña, y las condiciones eran horribles, por eso quiere hacer una denuncia por daños y perjuicios, y le dije que lo vamos a acompañar y vamos a iniciar los reclamos que sean pertinentes, porque el gobierno se tiene que hacer cargo de lo que hizo con la gente”, aclaró.

La concejal indicó que hay un abanico enorme de personas damnificadas que pueden accionar contra el Estado por los perjuicios ocasionados, ciudadanos que no tuvieron el derecho al adiós de sus seres queridos, que derecho tiene el Estado a esto con excusa de la pandemia, si existen otros muertos, suicidios, Mayorquín, Mauro Ledesma, sin contar que no aceptaron opiniones, los intendentes no tuvieron cabida en esto, el mandatario de Clorinda ofreció lugar para alojar gente, el del Colorado, o que los centros no cumplen los requisitos y quien dice cuales los cumplen, pero es por este sistema de que la cuarentena se debe hacer bajo vigilancia.

El STJ no puede vender el alma al diablo

“La soberbia de ellos es la que no ha llevado a la situación que hoy tenemos, por lo tanto es un acto aunque no reconocido de humildad el decir vamos a hacer un relevamiento de los lugares, aplaudo que se pongan en campaña y que cumplan, pero también pido que se revea el juicio político que hay que pensar para el STJ de la provincia, porque si los obligaron a hacer eso, no se puede vender el alma al diablo, porque del otro lado hay gente vulnerable, hay gente sufriendo, y que un STJ quiera impedir el acceso a la justicia de estos sectores es un delito, un acto de irresponsabilidad, que viola todos los Tratados Internacionales, porque en un habeas corpus que es la garantía a la que pueden recurrir los ciudadanos para proteger su libertad que hayan hecho todo lo que hicieron merece todo mi repudio”, destacó la letrada.

El mayor repudio se lo gana el Defensor del Pueblo

Neme dijo “el mayor repudio se lo gana el Defensor del Pueblo que no ha hecho nada, que le he pedido copias para que me remita las supuestas violaciones a los DDHH al Juez Carbajal ante la Corte Interamericana, pero no me contestó nunca, es decir hay un modelo de la mentira y de que la gente no les importa.

Gialluca presenta informe por grupos de la tercera edad que tenían miedo por estos ingresos ordenados por el Juez federal, y parte de una premisa falsa que toma el STJ de que las personas que ingresan con la orden del juez no estaban inscriptas en el sistema de ingreso ordenado, siendo una falacia total, es más está el caso de una monja que el juez le dice que lamenta pero n la puede dejar ingresar porque no se inscribió antes”.

Por su parte señaló que todo fue un armado que ronda hasta lo ridículo, pero ante el fallo de la Corte Suprema, los varados y sus familiares pudieron manifestar su emoción por el regreso de sus seres queridos, porque fue contundente e histórico, ya que se expresó al hablar de incapacidad del gobierno e irracionabilidad, falta de cumplimiento constitucionalidad, en definitiva lapidario para la gestión institucional del gobierno.

Para culminar añadió “este fallo deja en claro que no están bien las cosas y no es como la felicitación del presidente Fernández ni la ministra de seguridad, vivimos en una falacia porque entra gente con COVID que son hijos de funcionarios y los mandan a hacer el tratamiento a la casa, es decir hay muchas irregularidades, esta justicia viene a colocar un sistema de igualdad donde el gobierno va a tener que cumplir y va a tener que comenzar a entender que hay alguien que le dice basta a Insfran y va a tener que cumplir con las garantías constitucionales, y aunque él quiera que Formosa sea su propia república Formosa es parte de la Argentina”, concluyó

