Insfran rechazó Plantas Potabilizadoras de Agua para los pueblos del interior. Las consecuencias a la vista

Eran para la construcción de Plantas de agua potable y tendido de redes para pequeñas y medianas ciudades

El ex-delegado del plan Belgrano en la provincia Dr. Carlos Blas Hoyos, recordó que durante el gobierno anterior se gestionó y consiguió un préstamo ante el BID para el estudio, planificación para la construcción de Plantas de agua potable y tendido de redes así como también sistemas cloacales, destinado a pequeñas y hasta medianas ciudades.

Solo requería del aval financiero de la provincia y por supuesto la aprobación de las autoridades municipales de cada pueblo

Se trataba de un crédito a tasa subsidiada y muy conveniente, que solo requería del aval financiero de la provincia y por supuesto la aprobación de las autoridades municipales de cada pueblo, si bien en un principio pudimos lograr interesar a varios municipios, rápidamente el gobierno puso más empeñado en agudizar el conflicto con Macri que en resolver los problemas de la gente y lo impidió.

Es así que blindó la provincia, prohibiendo a los intendentes hablar con algún funcionario del gobierno nacional y obligando a que cualquier contacto se canalice por el SPAP que ni siquiera atendía los teléfonos.

Con estos mismos créditos, decenas de municipios del Chaco, Corrientes y Misiones, hoy están transcurriendo los calores del verano sin crisis Hídrica

En algunas localidades se pudo avanzar un poco llegando como en el caso de Pozo del Tigre y Fontana hasta la bajada de las consultoras para los estudios prospectivos y de planificación del proyecto pero después de varios intentos y por falta de colaboración y boicot tanto de autoridades provinciales como municipales que actuaban bajo presión del gobierno provincial se terminaron yendo sin poder avanzar mucho.

Con estas mismas líneas de crédito, decenas de municipios del Chaco, Corrientes y Misiones, hoy están transcurriendo los calores del verano sin la situación de crisis Hídrica que hoy padece toda la provincia, bajo el Modelo Formoseño.

Y “la obra del Siglo», que pasó. Se acuerdan…?

El gobierno sorpresivamente también dejó de reclamar “la obra del Siglo, se acuerdan…? Del Acueducto que debía partir de la ciudad de Formosa y llegar hasta Ing. Juárez?”. Antes era un reclamo permanente, una bandera de auto-victimización y discriminación hacia Formosa y de golpe desapareció de la agenda de reclamos del gobierno provincial.

Esto demuestra una vez más, que el interés general siempre debe ponerse por encima del interés, la conveniencia y la especulación de una facción

No van a faltar los obsecuentes beneficiarios del Modelo Formoseño que siempre que van a descalificar al mensajero y muchos dirán que esto no resuelve el problema del agua, que no suma nada, por eso considero conveniente aclarar y recordar las malas praxis en el ejercicio de los actos de gobierno cuyas consecuencias padecemos todos.

Por eso escribo esta columna porque estoy convencido que los pueblos que se desarrollaron exitosamente es porque para tomar decisiones a futuro siempre tuvieron en cuenta los errores del pasado y a quienes lo cometieron simplemente para no volver a repetirlos por eso es importante que los pueblos tengan memoria.

BLAS HOYOS

