INSÓLITO: Pretenden derrocar al rector Augusto Parmetler con una asamblea freudelenta en la UNaF

10

A dos días de finalizar el mandato de los miembros representantes en el Consejo Superior y Consejos directivos, los integrantes identificados como “RECONTRUIR UNaF”, “ADUFOR” Y “ATUNF” pretenden destituir al rector Augusto Parmetler en una asamblea universitaria extraordinaria especial fraudulenta que fue convocada hoy para el domingo 29 de agosto en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas a las 9 hs.

Otro claro intento de avasallamiento cometido por este grupo muy identificado con el Vicegobernador Eber Wilson Solis.

En este sentido el estatuto universitario es claro ya que este tipo de convocatorias debe hacerse con un plazo de siete días de anticipación. Solo pueden participar de dicha asamblea aquellos que reúnen las condiciones para seguir siendo consejeros o consiliarios. En ocho fallos consecutivos, la justicia federal les dijo a esos organizadores que ya perdieron sus condiciones y que tienen que respetar la ley.

En este listado recordemos que los cinco docentes que perdieron su condición de consiliarios son Olga Comello, Miguela Unsain, Héctor Tarchini, Liliana Copponi y Jorge Arce. Se suman a ese listado el del estudiante cronico José María Ramírez y el Nodocente Walter Benítez.

En el caso de los cinco docentes mencionados que han perdido su condición ,por resolucion del consejo superior, es por no presentar documentaciones fehacientes por sus respectivos concursos, cuestión que los invalida y les impide continuar siendo representantes del claustro docente en el Consejo Superior. En el caso del estudiante Ramírez ha perdido su condición por resolucion del consejo superior, por no ser estudiante regular y no contar con las dos materias aprobadas en el periodo establecido, cuestión que también invalida para continuar como Consiliario. Para el caso de Walter Benítez, el mismo presentó una licencia por 30 días, la cual según se detalla en su expediente médico y cuadro clínico, el mismo padece un cuadro de ansiedad extrema, estress y falta de adaptación en el contexto laboral, cabe mencionar que el consejo Superior ya lo notificó y es por ello que Benítez no puede realizar ningún tipo de actividad en la Universidad Nacional de Formosa.

Con esta convocatoria fraudulenta este grupo identificado con Solis, demuestra y desnuda el último y desesperado intento por parte de los mismos de ” llegar” al sillón Rectoral “a como de lugar”, aún en las condiciones más fraudulentas y poco democráticas.

El artículo 38 del estatuto universitario establece: la asamblea universitaria será convocada por:

a) el rector, por propia iniciativa.

b) El Consejo Superior por resolución dada con mayoría de dos tercios de sus miembros.

C) Ante requerimiento escrito, fundado fehacientemente por los dos tercios de los miembros de la Asamblea.

Artículo 39: La citación de la Asamblea Universitaria se hará de la siguiente forma:

a) La convocatoria se notificará de manera fehaciente a cada uno de los integrantes, debiendo hacerse conocer el orden del día de la reunión.

b) En las citaciones se observará los siguientes plazos de anticipación:

1) Para sesiones ordinarias y extraordinarias, no menos de siete (7 ) días corridos.

2) Para casos de extrema urgencia, no menos de cuarenta y ocho (48) horas.

Los universitarios genuinos que no responden a estos intereses mezquinos dicen basta a este tipo de maniobras oscuras y poco creíbles.

Comments

comments