Inútiles, inoperantes y corruptos: “No hay políticas exitosas, con la gente encerradas y fundida , mientras funcionarios millonarios se roban impunemente la plata del Estado”

El único resultado que arroja su política sanitaria patética es el sector privado totalmente fundido, trabajadores independientes, de construcción, changarines y tantos otros directamente no tienen más ni para un plato de comida en la mesa familiar . Pero que van a entender de hambre estos nefastos millonarios, charlatanes inútiles, que todos los meses puntualmente cobran sus sueldos, sin hacer nunca nada por nadie.

El único resultado que arroja su política sanitaria patética es el sector privado totalmente fundido, trabajadores independientes, de construcción, changarines y tantos otros directamente no tienen más ni para un plato de comida en la mesa familiar . Pero que van a entender de hambre estos nefastos millonarios, charlatanes inútiles, que todos los meses puntualmente cobran sus sueldos, sin hacer nunca nada por nadie.