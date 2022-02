Jaquet: «Continúan persiguiendo a comerciantes con normas autoritarias e inconstitucionales»

28

El doctor Richard Jaquet en comunicación con Radio parque hizo referencia a las causas armadas para perseguir con leyes inconstitucionales, un Estado policial y superpoderes conferidos a la patética mesa del Covid19, a comerciantes formoseños que solo pretendían trabajar y dar trabajo.

El letrado enuncio que está realizando una defensa ante el Tribunal de Faltas de los gastronómicos que han realizado la protesta el año pasado, y están en una lucha judicial por hacer valer sus derechos, se está planteando la inconstitucionalidad de la Ley 1689 que modifica al Código de Faltas de la provincia de Formosa incluyendo 3 artículos en el cual se le da la potestad al Consejo del Covid-19 para que de penas a aquellos comerciantes que supuestamente estaban violando las normas de la pandemia.

«Estas normas son inconstitucionales claramente violatorias de la Carta Magna porque ya está previsto en el artículo 205 del Código Penal y en los decretos de necesidad y urgencia que dictó en esa época el presidente de la nación y creemos entonces qué es una doble imposición de penas que es una garantía que está prohibida en la República«, cuestionó.

No puede haber en un sistema republicano dos códigos penales

«Creemos que todas esas sanciones que están ante los juzgados de faltas son inconstitucionales o sea que existen en el código penal la misma pena por las conductas, entonces no puede haber en un sistema republicano dos códigos penales y eso es lo que se está planteando ante el juzgado de paz porque decimos que este no tiene competencia para tratar estos temas ya que esto debe ser tratado por un juzgado penal porque el artículo 205 del Código Penal es el que rige para ver si la persona ha cometido o no el delito contra la seguridad sanitaria de las personas, estas actuaciones deberían llevarse a cabo ante el juzgado penal» remarcó.

Uno de los propietarios gastronómicos fue a pagar a rentas y le salió el pedido de captura y estuvo de las 10 de la mañana hasta las 13:30 rodeado de policías

Además agregó que la legislatura al dictar esta ley era porque los juzgados penales no daban abasto y qué para descongestionar un poco se los envío al juzgado de paz, pero esto es lo inconstitucional, porque las garantías constitucionales son las que permiten a los ciudadanos vivir libremente, y que las mismas sean violadas es una situación grave porque la provincia no puede arrobarse el hecho de tener códigos paralelos, lo cierto es que no es competencia del juzgado de paz estar con estas causas.

«Uno de los propietarios gastronómicos fue a pagar a rentas y le salió el pedido de captura y estuvo de las 10 de la mañana hasta las 13:30 rodeado de policías, esto denota el maltrato que tiene que sufrir esta gente, habían cuatro policías dos de informaciones, después tuvimos que trasladarnos todos hasta la comisaría primera con todo un operativo que terminó más allá del mediodía«, contó.

«Es decir tuvo que perder todo su día de trabajo porque tenía que ir a comprar los insumos porque tiene una empresa gastronómica, al final era una especie de comparendo en los juzgados porque siempre hemos presentado y fijado domicilio, solamente que ahora pedimos la suspensión de las causas hasta tanto se resuelva la inconstitucionalidad, es decir estamos siguiendo lo que dice el código de procedimiento ejerciendo se la debida defensa qué es otra garantía constitucional que se debe respetar«, advirtió.

También recalcó que no pueden haber dos códigos, existe uno que rige para toda la Argentina, no puede existir en el Código de Faltas de la provincia de Formosa un artículo que se superponga a este, porque habría una doble pena y esto está prohibido por la Constitución y esto es lo que se está planteando con la modificación del Código de Faltas de la provincia, el artículo 205 del CP con el DNU dictado por el presidente con eso basta, no hace falta otra ley por más que haya salido de la legislatura provincial porque está en contradicción y rige las mismas conductas del Código Penal, cuestionó.

«Esto es lo que se defiende con las presentaciones la inconstitucionalidad de estos decretos y esto artículos modificados el 4 de junio del 2020 y lo que dice el juzgado de paz es que lo es inconstitucional porque salió de la legislatura, es decir no analiza el texto de la norma sino que se basta con la forma, por eso estamos con estos cuestionamientos. Nosotros tenemos el caso de 6 comerciantes que están en la misma situación y que están con mucho temor viendo cómo pueden hacer para defenderse, tienen miedo de las cédulas que le llegan de la policía, pero estamos acá soportando todo esto y tratando de defenderlos lo mejor posible», señaló.

Jaquet dijo «habría que pedirle a la policía que mejore el sistema de pedidos de captura porque a veces es un pedido de comparendo, que significa que tiene que ir al juzgado de paz pero en el sistema aparece como pedido de captura, entonces se los lleva la comisaría y la gente se asusta, y no existe ningún motivo para que se los trate así, es muy compleja la situación y en cierto modo difícil para las personas, porque la mayoría ha tenido por lo menos una contravención en épocas de pandemia, y me parece que nadie ha salido a contagiar con intención a las personas, por eso hay que tener un poco de cordura al momento del dictado de las sentencias y de seguir estas causas, que a lo mejor no son tan apremiantes ni urgentes habiendo un montón de causas con retrasos en el Poder Judicial».

Para terminar expuso que el sistema judicial ya venía con mora ampliándose durante la pandemia por lo tanto hay que apuntar por ese lado y no contra las personas que ya sufrieron bastante en esta época, por lo tanto es momento de mirar hacia delante pero lamentablemente aún tenemos que seguir haciendo recursos y presentaciones para ver si la justicia se expide sobre la inconstitucionalidad y sobre las condenas, y se llegará de ser necesario hasta el STJ.

