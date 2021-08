JEP de la UNaF suspendió las elecciones del claustro estudiantil en las cuatro Facultades

26

A través de la Resolución Nº 201/21, la Junta Electoral Permanente (JEP) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) dispuso la suspensión del acto eleccionario de autoridades para los Consejos Directivos y el Consejo Superior del claustro estudiantil previsto para los días martes 24 y miércoles 25 de agosto de 2021.

La medida alcanza a las Facultades de Humanidades (FH), Recursos Naturales (FRN), Ciencias de la Salud (FCS) y Administración, Economía y Negocios (FAEN).

Fue luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia hiciera lugar a medidas cautelares interpuestas por los estudiantes de la Facultad de Humanidades Luis Alberto Liva y Alejandro Joaquín Delaloye, y Kevin Brian Vera, de la Facultad de Recursos Naturales y apoderado de la Lista Nº 2 “Línea Azul Recursos Naturales”, que se sumaron al planteo que hiciera la semana pasada Alfredo Santa Cruz, estudiante regular de la FAEN y apoderado de la Lista Nº 2 “Línea Azul FAEN”.

“Esto es debido a los reiterados episodios de irregularidades que cometió la Junta Electoral Permanente durante todo este proceso eleccionario que inició el 8 de julio y debería haber terminado el 25 de agosto con las elecciones a consejeros directivos y consiliarios por el claustro estudiantil”, explicó Santa Cruz.

“Como apoderado agoté todas las instancias administrativas dentro de la institución. Desde el primer día me he cansado de ir a la sede donde funciona la JEP, envíe mails, solicité respuestas y en ningún momento los integrantes me respondieron. Por eso, con mi Abog. Agostina Villaggi hemos iniciado acciones legales porque la única que podía revertir esta situación era la Justicia, que finalmente suspendió

