Jorge Jofré: “El desafío a futuro es superar lo que hemos logrado”

El intendente de la ciudad, Jorge Jofré, destacó el rol importante que la Municipalidad siguió cumpliendo en la ciudad pese a la pandemia de coronavirus y aseguró que los objetivos para este año “fueron cumplidos” y que el desafío para el año que viene “es avanzar en todo lo que se ha logrado”.

“Fue un año difícil para todos, nosotros empezamos con una expectativa muy grande, con un gobierno nacional del mismo signo que el nuestro después de 4 años de haber tenido un gobierno de otro signo, se inició el ciclo lectivo a nivel nacional en Formosa con la inauguración de escuelas hasta que apareció esta pandemia que sin lugar a dudas llegó con todo a la Argentina y a Formosa y nos cambió la forma de vida a cada uno de los habitantes”, comenzó diciendo en diálogo con “Expres en Radio”, .

Recordó en ese sentido que “fue un año difícil que nos afectó el trabajo, la relación laboral porque hubo muchos comercios que se tuvieron que cerrar al menos por un tiempo por la cuarentena lo que hizo que la recaudación bajara, también la coparticipación y nos costó mucho al principio sobrellevar la pandemia pero pudimos cumplir con lo más importante que fue pagar los sueldos de los empleados, poder pagar a las cooperativas, los alquileres de las maquinarias, no parar nunca de brindar los servicios ni dejar de hacer las obras necesarias, todo porque teníamos un manejo muy ordenado, siempre dijimos que el dinero del fondo, de la gente hay que saber administrarlo con criterio y el nuestro era que siempre teníamos que tener una reserva como en cualquier lugar de la casa, ante cualquier eventualidad y eso ocurrió ahora donde si no teníamos reserva tal vez no íbamos a poder cumplir siquiera con los sueldos de los empleados ni con los servicios que necesitaba la ciudad, la masa salarial de la Municipalidad son alrededor de 96 millones de pesos y nosotros teníamos una reserva que es una masa salarial de unos 100 millones de pesos que nos permitió afrontar todo este tiempo, ahora nos vamos acostumbrando a esta normalidad y las cosas están volviendo a su cauce porque la coparticipación aumentó un poquito, no a los niveles que esperábamos pero ya aumentó más, tenemos buenas expectativas para lo que viene el año que viene”.

Destacó además que “lo más importante que tenemos en cualquier lugar es el recurso humano, para mí el empleado municipal es algo fundamental, creo que desde que se inició la pandemia pasó a ser un trabajador esencial, nunca dejaron de trabajar, y eso tiene que ser reconocido de alguna manera, el empleado municipal nunca fue valorizado o reconocido como debe ser sobre todo en el ámbito de nuestra comunidad, lo vemos como un trabajador más pero debemos ponernos en el lugar de ellos y darles el reconocimiento que merecen”.

Asimismo señaló que “siempre tuve claro que el paradigma municipal tenía que cambiar, tiene que tener una visión más abarcativa, donde el hombre que es el eje de todo también tenga dentro del municipio actividades de desarrollo social, cultural, económico, teníamos que pensar de una forma globalizada y actuar de forma localizada que es lo que estamos haciendo para que Formosa como ciudad tenga una inserción dentro de esta globalización que existe, por eso vemos que hoy hay una Municipalidad diferente, más activa, más participativa”.

En ese sentido Jofré destacó que hoy en día “el vecino se involucra más”, ejemplificó esto con el PROMEPO que es un plan para regular la reproducción de las mascotas y aseguró que eso “no lo logramos solos, sino que con asociaciones protectoras de animales y hoy está dando resultados, se ven menos animales abandonados con las castraciones, también están los emprendedores con las ferias artesanales que trabajan en forma conjunta con el municipio y se empoderan de las actividades, esa es una Municipalidad, el desafío futuro es superar lo que entre todos los formoseños hemos logrado”.

El mandatario comunal aseguró además que este año “hemos cumplido con muchísimos objetivos, pero tenemos más por cumplir, sabemos que hay cosas pendientes que se necesitan de recursos para llevarlas a cabo, queremos continuar por ejemplo con un plan de más pavimentación o enripiado de calles, la ciudad tiene un montón de particularidades y debemos planificarla y ejecutarla de acuerdo a eso, en eso nos quedan cosas pendientes a hacer, tratar de llevar respuestas en obras a los vecinos y en desarrollo local en cada uno de los barrios”.

De la misma forma señaló que está “conforme con lo logrado y sobre todo con el compromiso del empleado municipal, del cooperativista, de todos los trabajadores del municipio, de los vecinos porque han hecho su aporte pagando los impuestos, creo que se entendió que la ciudad va a crecer a medida que los impuestos y las tasas se paguen para que eso se devuelva en obras, hoy el vecino ve un municipio que trabaja 24 horas”.

Agradeció además al gobierno de la provincia de Formosa, “porque siempre nos dio su apoyo cuando necesitamos los municipios, algunos no podían dar el último aumento y el gobernador llamó y dio ese 5% o para pagar los 10 mil pesos del bono, debemos agradecerles a todos por haber pasado juntos esta difícil situación que nos tocó”.

Para que la ciudad siga siendo un mejor lugar realizó un pedido a todos los vecinos: “no esperemos que todo se haga a través del municipio, en el frente de nuestras casas debemos mantener el pasto corto porque eso corresponde, los que están en algunos clubes y que tienen una manzana quizás para practicar deporte también tienen que colaborar con el corte de pasto, mantenemos alrededor de 87 canchas como colaboración municipal pero hay más de 150 en la ciudad, lo mismo los dueños de baldíos, tienen la obligación y responsabilidad de cortar el pasto de los terrenos que tienen, lo deben hacer o sino perjudican a los demás y nosotros no podemos dar respuestas a la cantidad de hectáreas que tiene nuestro ejido urbano”.

En cuanto a obras para el año que viene, contó que “estamos realizando a nivel nacional la ejecución de alrededor de 150 millones de pesos en obras exclusivamente destinadas a los barrios, ejecutadas también por pequeñas empresas o cooperativas que van a dar mucha mano de obra para que haya trabajo, ese es nuestro objetivo, hacer veredas, parquizados, plazas saludables, pavimentos en algunas pocas calles porque eso lleva poca mano de obra y queremos que se genere trabajo, cambiar luces LED y eso va a estar distribuido en los diferentes barrios de la ciudad, hemos avanzado muchísimo, también está terminar el cementerio nuevo de la jurisdicción cinco, repavimentar la avenida Los Constituyentes que es muy transitada y tratar de ir ampliando nuestra peatonal, quisiéramos hacer unos 100 metros más de peatonal que es uno de los lugares donde los vecinos tienen como esparcimiento y los disfrutan a pleno, seguir trabajando con los playones de barrios, seguir con el plan de bacheo, tenemos un plan ambicioso de obras para el año que viene que la vamos a llevar adelante, el Frutihortícola que se va a cambiar y donde además va a haber un Centro Cívico Municipal, tenemos un plan ambicioso y en estos 3 años vamos a tratar de cumplirlos”.

Para finalizar les dejó un mensaje a los formoseños por las fiestas de fin de año. “Tenemos que mirar el futuro con esperanza, con optimismo porque al final está la luz que nos va a permitir salir de este lugar oscuro que estamos pasando, deben disfrutar de sus amigos que muchas veces uno tiene olvidados, disfrutar de la familia, debemos tener esperanza y encomendarnos a Dios y a la Virgen del Carmen que nunca nos abandona”.

