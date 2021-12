Jorge Jofré lanzó la VI edición de la “Fiesta Nacional e Internacional del Río, Mate y Tereré”

75

El intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, presidió el lanzamiento de la “VI Fiesta Nacional e Internacional del Río, Mate y Tereré”, que se realizará los días 21, 22 y 23 de enero del año próximo en las instalaciones del Paseo Ferroviario y en aguas del río Paraguay.

Estuvieron presentes la Ministra de Turismo de la provincia, Dra. Silvia Segovia; el representante del Consulado del Paraguay, José Olitte; la directora de Turismo, Cristina Salomón; concejales de la ciudad; funcionarios municipales; representantes de cámaras empresarias; operadores turísticos de Formosa e invitados especiales.

En la oportunidad, el jefe comunal valoró el apoyo del gobierno provincial a través del Ministerio de Turismo, al considerar que le dará a esta nueva edición de la festividad mayor protagonismo.

“Nos llena de alegría el trabajo conjunto entre municipio y gobierno provincial, poniendo en práctica la prédica del gobernador Gildo Insfrán que es trabajar unidos a favor del pueblo”, dijo.

Aclaró que la pandemia sigue presente, por lo cual exhortó a todos y a todas a mantener los protocolos de cuidado para sostener el buen estatus sanitario.

Por su parte, la directora de Turismo, Cristina Salomón, señaló: “La festividad ya es patrimonio de los formoseños, tanto capitalinos como de todo el territorio provincial que participan de las actividades, y de otras personas que nos visitan para disfrutar de las distintas atracciones que ofrece la “Fiesta del Río, Mate y Tereré”, que logró el alcance internacional buscado para situar a la ciudad entre los lugares de interés turístico”.

“Esto forma parte del Proyecto Municipal que lleva adelante el intendente Jorge Jofré y marca un hito en la recuperación de la identidad formoseña”, dijo.

Acotó que el evento cuenta con el activo acompañamiento del sector privado, generándose a su vez un círculo virtuoso en lo que hace a la promoción cultural e identitaria formoseña junto a la dinamización económica.

Indicó que la intención inicial fue repotenciar las bellezas naturales que goza la ciudad, recuperando el río Paraguay, su sistema lacustre y rico ecosistema, que convocan a convivir con la naturaleza, con las garantías que brinda un municipio moderno y preparado para el cuidado de vecinos, vecinas y turistas.

Seguidamente, Salomón valoró la realización del sueño que parte de la visión del proyecto de ciudad del intendente Jofré, cuya consolidación se sigue afianzando.

“Formosa capital no tenía su fiesta como el resto de las localidades. Y hoy no solamente ha surgido una fiesta que identifica a la ciudad sino dos y en ésta, en particular, se pone en valor la idiosincrasia que nos otorga nuestras raíces”, subrayó.

Luego agradeció la presencia de la Ministra de Turismo de la provincia, Dra. Silvia Segovia, resaltando la unidad de concepción y de acción con el gobierno provincial.

A su vez, el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros, y Gastronómicos (UTHGRA), Eusebio Salinas, valoró la inclusión en la tarea de promover el turismo de la ciudad y ratificó su trabajo en este sentido.

“Vamos a seguir apostando al turismo porque genera fuentes de trabajo y beneficios para la comunidad”, enfatizó.

Por último, la Ministra de Turismo, Dra. Silvia Segovia, resaltó “el enorme trabajo del gobierno provincial para la promoción de estos eventos gratuitos que se realizan en todo nuestro territorio”.

A su vez, destacó la acción de revalorizar el patrimonio histórico y cultural que se realiza desde la gestión del intendente Jorge Jofré a través de la “Fiesta del Río, Mate y Tereré”.

La funcionaria provincial puso de relieve la realización de estos eventos que revisten una importancia sobresaliente por el momento en el cual se encuentra el mundo a raíz de la pandemia y reiteró la coordinación del gobierno provincial con cada localidad para potenciar el turismo, que genera puestos de trabajo y dinamiza la economía.

