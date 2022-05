Jorge un remisero de Formosa denunció intento de coima y abuso de autoridad de la policía de la provincia

38

El ciudadano relató a Radio Parque que venía con pasajeros cuando los oficiales que estaban frente a la Facultad tanto en el carril central como en las dos colectoras, pero pasando los semáforos es decir no podían ver si estos estaban en rojo o en verde, delante suyo van dos vehículos particulares y cuando el semáforo les da pasó dejan circular a esos autos y lo paran a él, pidiéndole la cédula verde del vehículo.

«Yo decido quien pasa en rojo y en verde«

«Cuand le doy las documentaciones me dice que pasé el semáforo en rojo, pero le digo que es imposible porque había pasado junto con los otros dos vehículos, a lo que me dice que él estaba controlando y que era la autoridad y me dice «yo decido quien pasa en rojo y en verde«, a lo que yo le respondo que entonces depende la decisión de él y mientras conversábamos había varias personas que pasaba en el semáforo en rojo también, a todo esto me comienza a preguntar desde qué año soy remisero, a lo que respondo que desde el año 1997 y que constatan que era la primera acta que me estaban empezando a labrar, porque en 25 años de trabajo nunca tuvo faltas y otra cuestión que le digo es que como iba a pasar el semáforo en rojo si ellos estaban ahí, que tenía que estar loco para hacer eso, entonces me contesta que no era y me pregunta si quería «arreglar«, entonces le digo que me haga el acta y que iba a ir a la comisaría de tránsito a conversar con quién se debe, pero que no estaba de acuerdo» comentó.

Además expuso que cuando llegó a la comisaría lo atiende una oficial y le dice que es $6000 la multa, pero no le exhibió dónde estaba suscrito este monto, y me ofrecen cobrarme la mínima que son $2000, lo cual acepta para poder seguir trabajando y le avisan por radio al policía que lo multó Lucas Báez de que ya había abonado la infracción para que le entregue su licencia.

Es un delito querer sobornar a un conductor

«Cuando y le entregó la boleta que ya había pagado, y a propósito me detuvo 20 minutos más sin dar explicación haciéndose el que escribía, y después le entrega al personal para que me devuelva la licencia, todo esto es una falta de respeto total al ciudadano, y no aceptan la licencia digital porque el celular no te lo pueden sacar sin embargo te pueden retener la licencia de plástico, pero lo real es que como no van a poner gente preparada para estas situaciones para que tengan un buen trato con la gente, porque uno puede cometer ese error de pasar un semáforo por distintas cuestiones pero todo esto se tiene que tratar con educación porque uno no está matando a nadie ni cometiendo un delito, acá ellos hacen un abuso de autoridad porque dicen yo soy la ley y el que está a cargo, y otra cuestión es que quien esté a cargo debe ser un oficial no un agente», advirtió.

También señaló que tanto los remiseros como los motociclistas son los más afectados por estos agentes de la ley, los controles a los vehículos particulares se hacen muy poco, la misma situación la vivió con su sobrino hace 10 días, que iba por la San Martín y cuando dobla en la ribereña le dicen lo mismo que había pasado un semáforo en rojo, lo cual es muy extraño excepto que sea el adivino porque desde dónde están es imposible que puedan visualizar el semáforo, precisó.

El remisero dijo para culminar «ellos paran a cualquiera, se ve que deben justificar tienen que hacer alguna boleta y mientras esto sucede en la cara de ellos otros pasan el semáforo en rojo, pero a estos no los paran ni dicen nada, pero a los motociclistas y remiseros los controlan todos los días, en diferentes horarios y en todos los puntos de la ciudad, mientras en otros controles están como si nada que algunos pasan sin luz como por ejemplo en el Puente Blanco, pero a estos les hacen la vista gorda, es decir no están haciendo su trabajo correctamente, sobre todo porque falta de respeto y ya no estamos en la época de los militares por lo tanto esto no puede quedar así porque esta persona tiene que ser sumariada y pasar a disponibilidad porque lo que él está cometiendo y es un delito sobre todo por querer sobornar a una persona y no es solo mi caso sino que son la mayoría de las personas con las que converso, siempre es así».

