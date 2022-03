José Mayans adelantó que va a acompañar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

36

“Voy a acompañar”, afirmó José Mayans, al ingresar a la preparatoria de la sesión para discutir la iniciativa, que cuenta con el apoyo de Juntos por el Cambio y parte del Frente de Todos y ya tiene media sanción de Diputados, está prevista para las 14. Expectativa por los movimientos de la vicepresidenta Cristina Kirchner y los senadores K, Mayans ya se definió a favor de la postura que sostiene Alberto Fernández.

El presidente del bloque del Frente de Todos habló con los medios antes de ingresar al Congreso y afirmó que votará a favor del proyecto. “Ella fue crítica sobre cómo se ha tomado el crédito, porque toda esta plata no llegó a la Argentina, fue toda especulación financiera”, señaló con relación a Cristina Kirchner.

Desde las 14, el Senado comenzará a discutir la refinanciación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 44.500 millones de dólares negociado por la administración de Mauricio Macri. La previsión del Gobierno es un resultado favorable , gracias al apoyo de Juntos por el Cambio y parte del Frente de Todos, que transita momentos de fuerte tensión interna luego de la ruptura personal entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

La discusión parlamentaria tendrá lugar en un Congreso cercado para evitar los incidentes que ocurrieron en Diputados y con la expectativa de saber qué harán tanto la Vicepresidenta como los senadores K.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner (Reuters) Alberto Fernández y Cristina Kirchner (Reuters)

Luis Juez: “El lunes no vamos a caer en default”

El senador de Juntos por el Cambio fue muy crítico con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “Nos quieren correr por derecha y por izquierda y nos quieren joder diciendo que somos funcionales, no somos funcionales, la única certidumbre en 26 meses del gobierno del inútil del Presidente que tenemos es que el lunes no va a caer en default, y no va a ser por Cristina, Máximo (Kirchner) o esta banda de inútiles, sino porque la oposición responsablemente entiende que el momento que vive la argentina no podemos moverle la escalera a un tipo que está mordiendo la cornisa con los dientes”.

José Mayans, presidente del bloque del Frente de Todos en el Senado José Mayans, presidente del bloque del Frente de Todos en el Senado

Comments

comments