Juez de Faltas de la Municipalidad: “Nuestro Código de Faltas no permite penas de privación de la libertad”

El Juez de Faltas N° 1 de la Municipalidad de Formosa, Juan Manuel Oviedo, opinó sobre las diferentes situaciones de violaciones en el Código de Faltas que se han suscitado en este último tiempo, y remarcó que a diferencia del Código de Faltas que rige desde la Provincia, desde el Municipio no pueden aplicar penas que impliquen la privación de la libertad, pero sí con penas monetarias o con trabajos comunitarios. Dijo que hay un caso que se está analizando especialmente donde se multó con más de medio millón de pesos a una persona que realizó una fiesta.

Luego de un fin de semana agitado y con muchas infracciones, donde se destaca una fiesta de 15 años con al menos 100 personas en el Circuito Cinco; (en total la Policía informó sobre 24 fiestas clandestinas intervenidas); el Juez de Faltas N° 1 de la Municipalidad de Formosa, Juan Manuel Oviedo, opinó sobre los trabajos que se realizan con estos casos y cómo se procede.

“En nuestro juzgado tenemos varias causas pero hay una que estamos analizando aún, porque se trata de una persona que realizó una reunión donde había más de 70 personas, una peña folclórica donde todos bailaban, no usaban barbijo, no había distanciamiento y eso es muy grave. Así que la pena que se le aplicó es 600 mil pesos. También a las personas que concurrieron al lugar se los citó y se les labró el acta pero se analiza cada situación particular ya que las penas van desde los 100 a los 200 litros de combustible o trabajos comunitarios; depende de cada caso algunos dijeron que pueden afrontar el costo de la pena pecuniaria y otros, comprobando a través de declaraciones juradas, dijeron que no lo pueden hacer y se ofrecieron a realizar trabajos comunitarios”.

Respecto a las penas y las diferencias entre el Código de Faltas Municipal y el de la Provincia; remarcó que “nuestro Código de Faltas no permite penas de privación de la libertad, solamente podemos aplicar penas pecuniarias o de trabajos comunitarios”.

Con información de Radio Uno

