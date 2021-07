Julieta González celebró el fin de la Aduana de Insfran, exigió la devolución de los 5 mil y el urgente retorno del transporte interprovincial

26

La periodista y abogada Julieta González, celebró que la Justicia federal haya sepultado categórica y definitivamente las inconstitucionales pretensiones de Gildo Insfran de establecer una Aduana interna para restringir la libertad de circulación estableciendo peaje a los que deseen ingresar.

De la misma manera exigió la devolución de los 5 mil pesos por cabeza a todos los formoseños a los que autoritariamente se le cobró un canon inconstitucional para ingresar a la provincia, y también reclamó el inmediato retorno de los vuelos comerciales y del transporte público interprovincial e interurbano.

La extremadamente prolongada cancelación de los servicios de transporte de mediana y larga distancia que llevan más de un año y medio, que únicamente ocurre en Formosa, son sin dudas otra violación a la Constitución Nacional y otra restricción a la libertad ambulatoria, que es urgente restablecer, indicó Julieta González.

Tanto los 5 mil de Tasa Aduanera como los altísimos costos de los remis o taxis para llegar a Formosa, son otra intolerable discriminación a los sectores de menos recursos aplicada con la sola intención de restringir el ingreso, cuestionó la periodista.

La provincia ante que se lo exija la justicia debe “garantizar el libre tránsito de ingreso y egreso a la provincia de Formosa sin gravamen alguno y sin impedimentos al transporte público que de igual manera impidan el ingreso, indicó.

La Aduana Interna desactivada por la justicia, está expresamente prohibida por la Constitución Nacional, ya que ninguna provincia puede cobrar aranceles para poder ingresar, pero a esta ilegalidad frenada judicialmente se le suma el problema de que no contamos con el servicio público de pasajeros interurbano, lo que obliga a los que no poseen vehículos particulares contratar un costoso vehículo para llegar a Formosa, pero como ese vehículo no puede ingresar a Formosa, se debe alquilar otro remis desde Mansilla al lugar de destino, se quejó.

La provincia antes que se lo ordene la justicia, debe terminar de manera urgente con las medidas arbitrarias y discrecionales, y habilitar el transporte interurbano de pasajeros terrestre y aéreo que está vedado desde el 18 de marzo, demando Julieta González.

