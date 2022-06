Julieta González cruzó a Insfran: “No solo tiene miedo a la prensa que no manipula, sino que esconde cobardemente sus miserias detrás de patotas parapoliciales”

39

La abogada y periodista de Radio Parque Julieta González que junto al Licenciado Leo Fernández Acosta y al comunicador Adrián Gamarra fueron violentamente impedidos de ingresar a un establecimiento educativo público, para cubrir un acto público que presidido por el gobernador Gildo Insfran se financia con dineros públicos y herramientas del Estado nacional y provincial, respondió con dureza las despectivas referencias expresadas burlonamente por el primer mandatario provincial en pleno operativo por Nuestra Gente Todo.

Dice que no tiene miedo, pero se esconde cobardemente detrás de cientos de policías, patovicas, barrabravas y elementos parapoliciales

“No solo que tiene un miedo pavoroso a exponer su limitaciones y confrontar su falaz relato ante una prensa que no manipula con la pauta oficial, que también se paga arbitraria, generosa y discrecionalmente con dinero de los contribuyentes, sino que desde la tribuna oficial se hace “valiente superado” cuando en realidad encubre su mediocridad y sus miseria institucionales protegido cobardemente por fuerzas parapoliciales y patovicas violentos de frondosos prontuarios, que para colmo dan órdenes a la policía provincial que también está denigrantemente sometida al partido de gobierno”, aseguró la abogada.

«Pensamos porque están los que todos los días cultivan odio, todo el día.. todo esta mal, todo hacemos mal, bueno la verdad que mi eso me tiene sin cuidado, a mi me interesa que piensan ustedes», dijo Insfran en el acto del PNGT «Nos amenazaban, nos decían que hoy, no se que diablos, iban a hacer mas o menos la Revolución Francesa. A mi piensan que me van a hacer tener miedo?, Se equivocan, se equivocan». «Si nosotros decimos que vamos a ir a un lugar vamos a ir y si tienen que estar que estén, no hay ningún inconveniente»

“Que Insfran fanfarronee con que lo tiene sin cuidado la opinión de la prensa independiente, que no le hace propaganda política a su gestión, no le toca el bombo, no es aplaudidora compulsiva de su relato y no abona el culto a su personalidad, lo desmiente él mismo cuando reconoce “saben porque pensamos?, pensamos porque están los que todos los días cultivan odio, todo el día.. todo está mal, todo hacemos mal”, recordó Julieta González.

De que tiene tanto miedo Gildo Insfran, que tiene que ocultar?

“Si él mismo admite que piensa porque están los que todos los días lo critican, no es que lo tiene tan sin cuidado, y se nota su autoritaria intolerancia a los cuestionamientos democráticos, cuando se hace rodear de cientos de policías disciplinados a sus caprichos y se hace custodiar por malvivientes y patovicas para impedir el acceso de la prensa Independiente a un lugar público donde se desarrolla un acto que parece no era tan publico, ni tan institucional”, afirmó.

“Nosotros nunca amenazamos, simplemente anunciamos públicamente que íbamos a ir a cubrir periodísticamente el Operativo que se paga con nuestra plata, a efectos de informar a nuestra audiencia los pormenores de un acto que promocionan como solidario y de Gobierno”, explicó Julieta.

Revolución Francesa

“Ahora que él entienda que un par de periodistas con un camarógrafo y un fotógrafo puedan convertirse en una amenaza para la corona como fue para el feudo Francés: la Revolución Francesa, eso ya forma parte de su aterosclerótica interpretación”, indicó.

“Aunque no deja de ser interesante que él mismo de perciba y se autodefina como parte del régimen feudal, la monarquía constitucional y el absolutismo que fue derrocada por la burguesía que con el apoyo de las masas populares terminaron con el sistema monárquico y alumbraron la democracia moderna”, analizó la periodista de Radio Parque.

«Dentro de tantas mentiras, tanta puesta en escena, tanto relato y tantos brotes autoritarios, la verdad que no está mal que el mismo Gobernador se situé en el escenario del régimen monárquico feudal que se terminó con la Revolución Francesa, porque ese el escenario que desde hace más de 30 años se vive en nuestra provincia», destacó.

«Porque la verdad que en estos más de 30 años de regimen populista y feudal en Formosa, ni siquiera la democracia, ni los valores republicanos, ni las garantías constitucionales pudieron desembarcar plenamente en nuestra provincia, donde no existe la división de poderes, donde no hay transparencia administrativa, ni acceso a la información, donde los poderes del Estado y los contrapesos institucionales fueron todos coptados por el gobernador que desde hace muchos años tiene en sus manos la suma del poder público y el manejo arbitrario de los recursos públicos, como sucedía en el escenario que fue sepultado por la Revolución Francesa», comparó Julieta González.

Policía partidaria

«Lo que no podemos dejar pasar por alto es el rol lamentable y la complicidad mafiosa que jugó la policía provincial este sábado que nuevamente dejó la zona liberada a delincuentes y gente pesada, ex convictos con frondosos prontuarios que no solo nos agredieron, nos amenazaron e intentaron robarme el celular frente al Jefe de policía y a la plana mayor de la policía, sino que los jefes policiales recibían ordenes de los delincuentes que hasta los llevaron a las rastras a otro lugar, para actuar con mayor impunidad», cuestionó.

«Esto es gravísimo y otra muestra de la degradación institucional, que vamos a denunciar ante todos los foros y ámbitos que existan«, adelantó Julieta González

