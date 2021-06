Julieta González: “En el código que estudie, utilizar dineros públicos en beneficio propio, es peculado. No sé que dirá el manual del Ministro”

52

La periodista de Radio Parque FM 89.3 y de la “Cadena Aires de Libertad”, doctora Julieta González quién en esa emisora acompaña el programa “Sin Censura” que conduce el Licenciado Leo Fernández Acosta, dijo “no sentirse sorprendida por la tergiversación de una nota periodística de la que -con pregunta armada- se valió el ministro Jorge Abel González, para volver a escracharlos públicamente”.

En realidad, no creo nada de lo que dice el ministro González, la máxima de la moraleja “en boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso”, ya me enseñaron en el Jardín de Infantes, que tengamos valores y principios diametralmente diferente ya la aprendí cuando me reprimió a los 14 años por hacer reclamos por mejoras para el Colegio Gdor Juan José Silva, (ex Nacional), remarcó la joven periodista.

En el mismo sentido, indicó que esas diferencias morales “lo comprobé cuando me dejó 9 meses varada fuera de la provincia, cuando me mando a meter presa de los pelos por un narco comisario por haberlo denunciado. También en todos los ataques recibidos desde la mesa del Covid, cuando me estafaron con la Tasa Aduanera que me cobraron para ingresar a mi provincia, por un servicio que nunca prestaron. Y, finalmente cuando me impidieron ingresar a la Conferencia con el ministro Trotta, por la que se quejó la colega María de los Ángeles Delgado, aseguró Julieta.

Por eso, que el Ministro “tenga un Código Penal diferente y maleable”, además de valoraciones antagónicas sobre la institucionalidad, los derechos republicanos, los principios democráticos y la Libertad de prensa, no pueden extrañarme para nada, aseguró Julieta González.

Nosotros aprendimos el valor de tener un juez imparcial, independiente, que administre justicia, defienda los derechos de los ciudadanos y le ponga límites a los desbordes autoritarios del poder, con el exJuez Fernando Carbajal, lo que diga González, Ibañez, Gialluca y Zabala, es pura fabula fascista que judicialmente no cruza ni el Bermejo, como lo dictaminó la Corte Suprema de Justicia, afirmó la periodista de Radio Parque.

Evidentemente el Manual democrático y el Código Penal del ministro González, lo habrán escrito Estroessner, Videla, Chavez, Maduro, Colombo o el Capitán “Granadina” Linares que formó en derecho a varios funcionarios provinciales, acusó la abogada.

PECULADO

El ministro Jorge González, desde la mesa del Covid del Gobierno de la provincia y por la Red de Medios, me escrachó y amonestó por haber tipificado en peculado, la calificación sobre un posible hecho, que darse con características descriptas configuran delito acá y en los países democráticos del mundo, menos en el manual kapelusz del ministro González, ironizó.

Tampoco me extraña esa interpretación, porque en el Manual Feudal del poder político provincial, que el Gobernador le compre combustible a su señora y a la sociedad que conforma con sus cuñados Baldús, no configura delito,

Como tampoco para ellos es delito, los 2 millones de dólares que se robaron Gildo Insfran, con Boudou, Bandebroele y Ciccone calcográfica, para patear la deuda provincial para el 2023, ni tampoco puede extrañar que no les resulte irregular que el Gobernador ejerza la Suma del Poder Público provincial, ni que nunca rindan cuentas a nadie de nada, que no respondan los pedidos de informes de los representantes de la oposición, que no informen sus declaraciones juradas de bienes patrimoniales.

En realidad, sería extensísimo la enumeración de las irregularidades, y los hechos delictivos de malversación de fondos públicos y de utilización de recursos del Estado para beneficio propio, crecimiento partidario, campaña electoral y enriquecimiento ilícito, que excederían extensamente la justificación, de por qué no le creo nada y no me extraña, que a pesar de tener apellidos similares y de que seguramente no descendí del mismo barco que lo trajo de Europa, tengamos principios y valores diferentes además de pilares democráticos y jurídicos diferentes, afirmó Julieta, antes de ratificar que es urgente, al menos la intervención del poder judicial de Formosa.

