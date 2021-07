Julieta González expresó su entusiasmo republicano por la eventual incorporación de Fernando Carbajal a la política

129

La joven periodista y abogada Julieta González se mostró entusiasmada y esperanzada por la eventual y probable incorporación del doctor Fernando Carbajal a la vida política formoseña, y la inyección de renovación, rejuvenecimiento y repotenciamiento que podría significar no solo la “unificación” de toda la oposición, sino la reformulación de los liderazgos y la apertura de los espacios para los emergentes de la lucha por la defensa de los derechos y las libertades de los formoseños.

Julieta González, recordó que ni bien desatada la lucha por los derechos de los formoseños, junto a los jóvenes de Formosa Libre le hicieron llegar nuestra solidaridad y respaldo al entonces juez Federal de Formosa, Fernando Carbajal, que le había puesto un límite a los desbordes autoritarios del Gobierno de Gildo Insfran.

“Ya en su oportunidad reclamamos al doctor Fernando Carbajal que debía asumir el desafío que imponía la hora y ponerse a la altura de la responsabilidad patriótica para inmiscuirse de lleno en la desacreditada y bastardeada actividad política, para oxigenarla, devolverle credibilidad, renovarla y depurarla”, recordó.

“Carbajal como miles de ciudadanos, deben aportar positivamente a la construcción plural de una sociedad democrática, participativa e igualitaria, que sepulte para siempre los abusos de poder, el Estado policial, la violencia institucional y las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos del régimen despótico de Gildo Insfran”, ratificó Julieta.

“En una provincia donde la alternancia democrática, ni las elecciones transparentes, ni la calidad institucional, ni el respeto irrestricto a la división de los poderes republicanos, ni la tolerancia al pluralismo ciudadano son esencialmente sus mayores virtudes. En una provincia que tampoco se destaca por su transparencia administrativa, ni por la calidad de la información pública que brinda. En una provincia donde ni siquiera se conocen las declaraciones juradas de sus funcionarios, ni cuánto ganan, generando la fundada sospecha que no lo hacen porque no pueden justificar el obsceno incremento de sus bienes patrimoniales. No hay margen para que la ciudadanía puedan permanecer como impávidos o temerosos observadores de una realidad política que los afecta y restringe sus libertades”, exaltó.

En ese sentido, Julieta González, aseguró que “los formoseños no pueden seguir naturalizando la degradación institucional, la corrupción administrativa ni el Estado policiaco, mucho menos que a nuestra provincia la hayan convertido en un Estado “populista mendicante” y dependiente de la coparticipación Federal.

Los formoseños no puede naturalizar a un gobierno que hace clientelismo partidario con los beneficios sociales que llegan de Nación hasta en el extranjero mientras no tiene nada para ofrecer a los formoseños” cuestionó la joven letrada.

“La indisimulable pérdida de valores democráticos y los avasallamiento de los principios republicanos, así como la total ausencia de igualdad de oportunidades a quienes no pertenecen al partido de gobierno, agiganta la impostergable necesidad de la participación ciudadana en la cosa pública y en la decisiones políticas, para que ningún corrupto, perverso inescrupuloso vuelva a decidir impune y arbitrariamente por el resto, ni por los bienes y los recursos de los formoseños”, embistió.

En este escenario, Julieta resaltó que la figura integra, equilibrada y moderada como la del Juez Federal Fernando Carbajal, no pueden estar ausente en la construcción de la sociedad democrática, libre e igualitaria que nos merecemos los formoseños.

“Fernando Carbajal tuvo un desempeño ejemplar e histórico como Juez subrogante de Formosa. Puso en alto el significado del Valor de una Justicia independiente, y la trascendencia que un juez que se animó a ponerle límites a los desbordes autoritarios de un gobierno eternizado en el poder absoluto de la provincia”, añadió.

“Carbajal nos devolvió la esperanza de poder contar con una Justicia que no esté arrodillada a los caprichos del partido de Gobierno, y nos devolvió la fé en la profesión a los noveles abogados. La confianza de que se puede volver a impartir Justicia real, más allá de las mezquindades del poder de turno”, rescató.

“Fernando Carbajal debe resignar su riquísima carrera Judicial para protagonizar el cambio político e institucional que necesita la provincia de Formosa. El futuro, es hoy, ahora y con todos los formoseños de buena voluntad en la primera fila de trinchera democrática”, aventuró finalmente la doctora Julieta González.

