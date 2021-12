Julio Shlegel el constructor que aspira gobernar Herradura en el 2023 y que se metió en política forzado por los manoseos del Gobierno

51

El empresario de la construcción Julio Shlegel, que desde fuera de política aspira a disputar por Juntos por Formosa Libre la conducción municipal de Herradura en el 2023, resaltó el resultado electoral de la oposición, en particular de su espacio que en su bautismo de fuego, a pesar de la inexperiencia logró con 755 votos, convertirse en la tercera fuerza de comuna que aspira gobernar.

Julio Shlegel contó a Radio Parque, que es radical de cuna y que es la primera vez que participan política y pudo advertir un gran crecimiento de votos de la UCR con respecto a las elecciones del 2019, es decir que esta vez el cambio fue sorpresivo para todos, indicó.

Me metí en política política por el manoseo que tuvimos en estos últimos años de parte del partido de turno

En mi caso soy constructor, trabajo de la herrería y la carpintería, lo que me llevó a meterme en la política fue el manoseo que tuvimos en estos últimos años de parte del partido de turno, en tiempos de la pandemia fui hasta Formosa porque necesitaba hacer trámites y decían que los oriundos de Herradura si era en el día no necesitábamos PCR, pero cuando volví no me dejaron entrar a mi casa, todas esas cosas se fueron sumando y sobre todo porque necesitamos un futuro mejor para nuestros hijos y mis nietos y la única manera es involucrándose porque sino siempre vamos a seguir con lo mismo» aclaró.

Además expuso que seguirá incursionando la política porque se necesita un cambio y la única forma de hacerlo es no bajando los brazos, la idea de su espacio es seguir trabajando con los programas que tenían, nunca hicieron grandes promesas, si el hecho de gestionar si es que llegaban al consejo porque hay cuestiones que se pueden hacer sin necesidad de una acción gubernamental, y e esto seguirá trabajando con los vecinos, durante la campaña le dijo a los vecinos que iba a recorrer los barrios para conocer sus problemáticas e inquietudes, pero eso hará también ahora para saber qué piensa el vecino.

Herradura necesita entre otras cosas mucha infraestructura para recibir a los turistas, y mejorar el servicio de energía eléctrica para recibir a los turistas

«Yo creo que un candidato no puede gobernar ni gestionar sino conoce al vecino, porque Herradura necesita entre otras cosas mucha infraestructura para recibir a los turistas pero una de las primordiales que se deberían gestionar ya es el tema de la energía eléctrica, porque se tiene un serio déficit en la localidad porque cuando vienen los turistas y alquilan las cabañas está todo fenómeno pero la mayoría de las veces duermen con calor porque no funcionan los aires acondicionados, porque no hay suficiente energía eléctrica para abastecer, pero eso es algo que deben solucionar quienes están en el poder», aseveró.

El referente radical indicó que se necesita un buen paseo de compras, cuando el turista llegué pueda tener un lugar para poder adquirir cosas porque hay tanta gente que necesita hacer algo pero nadie la incentiva, desde el ejecutivo municipal no se solicita que hagan por ejemplo aunque sea llaveros de Herradura para venderle al turista, este se va con su dinero nuevamente porque no tiene en que gastarlo.

Shleger dijo «son cosas que se podrían hacer con poca inversión para brindarle un buen servicio al turista, en el caso de las alianzas para cambiar, creo qué hay muchas figuras nuevas y eso está impulsando a que el radicalismo vuelva a tener una imagen como que vuelva tener participación activa como lo tuvo en tiempos anteriores”, destacó.

Las Alianzas están muy bien porque quizás uno que piensa distinto no puede llegar a ser una oposición porque no le alcanza la estructura, pero con las alianzas se pueden lograr las estructuras suficientes como para formar una buena oposición, porque ser opositor no es solamente oponerse a las cosas porque si, sino que debe ser necesaria, sana en tiempos de democracia, el señor Raúl Alfonsín me supo decir sin oposición no somos gobierno y eso es lo que se necesita una oposición que acompañan las cosas bien qué hace el estado y que le haga notar lo que está mal, porque esto no es una guerra sino que se debe competir sanamente, sobre todo respetando la voluntad de los ciudadanos que muchas veces es comprado y es lo que deteriora está hermosa democracia, analizó.

Para culminar señaló que su equipo de trabajo cuenta con mucha gente joven, profesionales muchos de ellos abogados, contadores, escribanos, que están tratando de hacer carrera, pero que se han involucrado en política porque es a la juventud a la que hay que preparar para que pueda ir gestionando su propio porvenir.

