Juntos por el Cambio apoyó a Gerardo Morales y cargó contra Javier Milei: “Es funcional a los K”

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio dio su apoyo al titular de la UCR, Gerardo Morales, y consideró que sufrió “una operación de envergadura” por las versiones sobre un supuesto acuerdo con el Gobierno para las designaciones en el Consejo de la Magistratura: “Negamos esta falsa información de manera rotunda e insistimos en que el cargo de la minoría en el Senado corresponde a Juntos por el Cambio, al senador Luis Juez”. Y agregó: “Consideramos que este nivel de mentira atenta contra los valores democráticos de defensa de la verdad”.

Además, se aprobó “el manual de buenas prácticas”, donde se afirmó que “para la ampliación de JxC deberá haber unanimidad de los partidos que conforman la alianza”, como una forma de cerrarle las puertas a un acuerdo con Javier Milei, a quien criticaron duramente: “Hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei, que no forma parte de JxC e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo”.

“Somos el cambio sin anarquía. Fuimos y somos, hace más de una década, el límite al kirchnerismo que necesita la Argentina y la alternativa de cambio profundo”, afirmó la coalición en un comunicado tras la reunión que mantuvieron en la sede del Instituto Hannah Arendt.

Contrariamente a lo que se preveía, no hubo tensiones ni cruces, pero sí un intenso debate, sobre todo respecto de la eventual incorporación de Milei a JxC: fue Mauricio Macri, quien hasta ahora fue un defensor de una alianza con los libertarios, el encargado de plantear el tema y dar por descartado un acuerdo electoral con el diputado de La Libertad Avanza.

“¿Por qué vamos a hablar sobre un acuerdo con Milei si él no tiene interés en sumarse y nosotros tampoco a él?”, planteó el ex presidente antes de que sus colegas sacaran el tema. Es que ayer hubo contactos entre Morales, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió para ponerse de acuerdo en frenar la incorporación del libertario y en tratar de que “los halcones” no hablen públicamente sobre esa posibilidad, descartada por la UCR, la Coalición Cívica y “las palomas” del PRO.

Tampoco Patricia Bullrich, la jefa del PRO, que llegó tarde a la reunión, defendió un acuerdo electoral con Milei. Sin nadie que apoyara esa alternativa, coincidieron en una definición tajante: “Para la ampliación de JxC deberá haber unanimidad de los partidos que conforman la alianza”. Como la UCR, la Coalición Cívica la rechazan, quedó sepultada por ahora una alianza de JxC y Milei.

El único momento de tensión se produjo cuando Morales quiso hablar de la versión que lo involucra en un acuerdo con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para nombrar al senador del Frente de Todos y la diputada radical que se incorporarán al Consejo de la Magistratura.

El jefe de la UCR lo negó de manera terminante y lo atribuyó a una operación política, ante lo cual Macri dijo en un tono duro: “Nos alegra muchísimo lo que decís. Pero entonces no me eches la culpa a mí de esa operación”. Fue en respuesta a declaraciones de Morales que insinuaron que el ex presidente había sido el responsable de echar a rodar los rumores sobre un pacto con el Gobierno.

En el encuentro ratificaron la postura de JxC sobre el Consejo de la Magistratura y decidieron oponerse a “la nueva maniobra del oficialismo en el Senado, que en esto se muestran juntos -dijo el comunicado-, de ampliar los miembros de la Corte para intentar tomar control de la misma”.

Por otra parte, la máxima conducción opositora aprobó “una agenda de actividades sobre debates programáticos” que buscará retomar el protagonismo político: comenzará el 13 de mayo con una reunión de gobernadores de JxC en Corrientes y un encuentro sobre cambio climático; el 20 de mayo, sobre Políticas Sociales en La Matanza; el 10 de junio, sobre Producción en Río Cuarto, Córdoba; el 1 de julio, sobre Desarrollo Sostenible en Paraná, Entre Ríos; el 18 de julio, sobre Relaciones Internacionales en la Ciudad de Buenos Aires y el 29 de julio sobre Energía en Neuquén.

También se aprobó durante el encuentro un “manual de buenas prácticas”, un reglamento interno para bajar las tensiones internas, en donde se afirmó que “para la ampliación de JxC deberá haber unanimidad de los partidos que conforman la alianza”.

De la reunión participaron el ex presidente Mauricio Macri; los jefes de los partidos que integran JxC, Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Patricia Bullrich (PRO) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal); el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; los senadores nacionales Alfredo Cornejo, Humberto Schiavoni y Martín Lousteau; los diputados nacionales Mario Negri; Juan Manuel López, Cristian Ritondo y Federico Angelini; las diputadas nacionales María Eugenia Vidal, Laura Rodríguez Machado y la diputada provincial Maricel Etchecoin. También estuvieron los dirigentes Ernesto Sanz (UCR) y Ramón Puerta (Encuentro Republicano Federal).

