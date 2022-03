Juntos por el Cambio le prometió a la Mesa de Enlace que anulará el decreto que subió las retenciones al campo

42

Las cuatro entidades rurales se reunieron con los bloques de la oposición para reclamar acciones legislativas por la suba de retenciones. JxC se comprometió a avanzar en Diputados para frenar la medida. Incertidumbre por la dificultad para constituir las comisiones en la Cámara.

Cerca de las 10 de la mañana de este miércoles, los líderes de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace llegaron al Anexo de la Cámara de Diputados para reunirse con bloques de la oposición. El motivo del acercamiento de las organizaciones que representan al campo era buscar invalidar los decretos del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que establecieron una suba en los Derechos de Exportación a subproductos derivados de la soja.

El encuentro con Juntos por el Cambio fue coordinado por los diputados Pablo Torello y Ricardo Buryaile, referentes en temas del agro en el PRO y la UCR, respectivamente. El planteo principal del campo se centró en pedir que se invaliden los decretos por considerarlos “inconstitucionales”. Desde JxC anticiparon que el diputado de la UCR Alejandro Cacace presentó un proyecto en ese sentido, que fue firmado por 43 miembros del bloque.

“Acudimos al Congreso porque no queremos perturbar el orden institucional”, sostuvo Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro. Junto con Laucirica estuvieron los presidentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, de Confederaciones Rurales de Argentina, Jorge Chemes, así como el titular de la Federaciones Agrarias Argentina, Carlos Achetoni. Desde Coninagro resaltaron que buscan “un marco previsible para generar puestos de trabajo y realizar inversiones”. Todas las entidades agropecuarias descartaron medidas de fuerza en lo inmediato y sostuvieron que insistirán por la vía legislativa y judicial.

El planteo principal de la reunión fue en torno a declarar la “ilegalidad” de los decretos 131/2022 y 132/2022, a través de los cuales el Ejecutivo oficializó las primeras medidas en el marco de la “guerra contra la inflación”. Mientras que la primera normativa elevó de 31 a 32 por ciento las retenciones de la harina y el aceite (de soja), la segunda creó el Fondo Estabilizador del Trigo, un fideicomiso para “contener” el precio de los alimentos derivados de esos productos.

“Estas medidas son inicialmente ilegales”, consideró Rodrigo De Loredo, presidente del bloque Evolución Radical. En esa línea, Margarita Stolbizer, jefa de Encuentro Federal, destacó que “la ilegalidad de origen que los decretos tienen habilita medidas judiciales”.

En la Mesa de Enlace saben que deben insistir por la vía judicial y parlamentaria para frenar la medida.

La maratón de reuniones empezó a las 10 de la mañana con el bloque Avanza la Libertad de José Luis Espert. El diputado libertario se puso a disposición de los ruralistas y manifestó que “las retenciones deben der cero”. En tanto, Javier Milei, de La Libertad Avanza, se reunió con los dirigentes rurales pasado el mediodía. Milei también se opone a las retenciones y anticipó que presentarán un articulado para invalidar el decreto: “Las retenciones son claramente un avance sobre el derecho de propiedad”, sostuvo.

El último en encuentro fue con el Interbloque Federal que encabeza Alejandro “Topo” Rodriguez, quienes le explicaron a la Mesa de Enlace que la normativa ya es inconstitucional y los incitaron a que avancen por vía de los tribunales, para “no esperar a que dictamine el Congreso”.

La disputa jurídica tiene como eje también a la Ley de Presupuesto que el Gobierno no pudo aprobar en noviembre. Allí, el articulado solicitaba la prórroga de esa las facultades extraordinarias establecidas en la Ley de Solidaridad Social y al haber quedado trunco el Presupuesto, tanto en el campo como en JxC sostienen que los decretos son inconstitucionales.

Desde el punto de vista jurídico, el diputado de la UCR Alejandro Cacace manifestó que la normativa “no tiene sustento”, porque se basa en artículos del Código Aduanero sobre delegación de facultades al Ejecutivo que la Corte Suprema de Justicia “ya ha declarado inconstitucionales”.

La parálisis de la Cámara baja

Un tema que estuvo presente en las reuniones fue la traba entre el oficialismo y la oposición para constituir las comisiones en Diputados. “Este año legislativamente tiene que ser productivo porque no hay elecciones”, exigió Achetoni y matizó: “Pero vemos que todavía no tiene conformada las condiciones, por lo tanto, no están las condiciones dadas para que traten los decretos del Ejecutivo”. Una comisión clave para tratar los decretos del Poder Ejecutivo es la Bicameral de Trámite Legislativo, que está conformada por legisladores de ambas cámaras y tampoco se constituyó.

En el campo manifestaron la “incertidumbre” que le despierta tanto los decretos como la “inédita” parálisis que vive el Congreso. “Vamos a insistir con cada uno de los presidentes de los bloques para que se cree la bicameral para tratar el DNU”, prometió el presidente del PRO, Cristian Ritondo. En ese eje, el líder de la UCR, Mario Negri, dijo que “la fractura en el oficialismo ralentiza todo” y anticipó que trabajan en conformar una mayoría legislativa entre los bloques de la oposición para “frenar al Gobierno”.

La oposición espera novedades en los próximos días por parte del oficialismo para conformar las comisiones avanzar en el tratamiento de los decretos del Ejecutivo.

