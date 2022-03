Juntos por el Cambio rechaza el proyecto K: lo considera “inaplicable” y parte del “relato” kirchnerista

51

Referentes de Juntos por el Cambio cuestionaron el proyecto para afrontar el pago al FMI con un gravamen a los bienes en el exterior no declarados ante la AFIP: lo consideraron “inaplicable” y parte del “relato” del kirchnerismo, en este caso en el marco de su disputa interna con Alberto Fernández. Entre la sorpresa inicial por el contenido de la iniciativa y las primeras reacciones, los opositores dudaron sobre el avance de la iniciativa y evaluaron que de cualquier modo Cristina Kirchner buscará aprovecharlo para reafirmar su distancia con las consecuencias del acuerdo con el organismo.

El proyecto tomó volumen una vez que lo avaló Alberto Fernández, a través de la portavoz Gabriela Cerruti y con un retuit del propio Presidente. Aun así en Juntos por el Cambio mantuvieron la desconfianza sobre si el oficialismo le imprimirá velocidad para impulsarlo en el Congreso. Como primera medida, los opositores reclamaron que en ese caso el debate arranque por Diputados, por tratarse de un impuesto, con el propósito de sacarlo del ámbito de mayor influencia de Cristina y que se discuta en la Cámara con más paridad entre las dos principales coaliciones.

El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio se reunirá el miércoles al mediodía, en la previa de la sesión por la reforma del Consejo de la Magistratura, para definir la estrategia parlamentaria en caso de que avance el tratamiento del proyecto. Las reacciones iniciales resultaron críticas con la viabilidad de la recaudación por esa vía.

“Los impuestos se inician por Diputados, no por el Senado. Es como siempre un relato. Les sirve para ponerse de acuerdo con Cristina y por eso el Gobierno lo apoya”, dijo Alfredo Cornejo -jefe del interbloque de Juntos por el Cambio- a Clarín. “¿Cómo llegás a esa información? ¿El tipo que fugó se va a autoincriminar? ¿Cómo voy a gravar lo que no conozco? Es un chiste de mal gusto. Habla de una ignorancia y una incapacidad para comprender lo que está pasando”, arremetió Luis Juez. “Si alguien está lavando dinero es un delito, metelo en cana y sacale el 100%”, agregó el senador cordobés.

De acuerdo con el texto, el Fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI estará compuesto por un “aporte especial de emergencia” del 20% que se aplicará a los bienes en el exterior no declarados ante la AFIP. Al caer la tarde Cristina Kirchner expresó su apoyo por redes sociales, con una foto en su despacho con Marc Stanley, el embajador de Estados Unidos al que le pidió colaboración para el proyecto.

Desde el oficialismo deslizaron que sectores de Juntos por el Cambio podrían avalar el gravamen y señalaron a la Coalición Cívica. Sin embargo, más allá de que discutirán el tema con profundidad, desde espacio la primera mirada fue negativa. “Es relato, no hay tributos sobre dinero no declarado. Para los casos a los que se refiere el proyecto, existe el Régimen Penal Tributario. Si es dinero proveniente de la corrupción se puede aplicar el DNU vigente de extinción de dominio, del que nuestro bloque tiene proyecto desde 2014”, aseguró Juan Manuel López, jefe de la bancada de diputados. “Con esa herramienta sería posible recuperar todo el dinero y no un porcentaje”, marcó el dirigente del partido fundado por Elisa Carrió.

Los opositores repiten como consigna que no votarán a favor de ninguna suba o creación de nuevos impuestos, un “compromiso” que enunciaron en la campaña electoral. En este caso, por tratarse de bienes no declarados, el argumento giró hacia la “inviabilidad” de la propuesta. «El proyecto del oficialismo es épica vacía para tratar de unir al resquebrajado Frente de Todos. El nuevo impuesto que buscan crear es inaplicable. ¿Cómo van a gravar bienes que no están declarados?», apuntó Mario Negri.

