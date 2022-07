JxC le respondió al oficialismo: «¿Golpistas nosotros? Háganse cargo»

«El oficialismo es el colmo. Se boicotean, se insultan, se destruyen entre ellos ¡y sacan este documento! En el medio estamos todos los argentinos, pero no les importa. ¡Gobiernen! Si no saben hacerlo, ¡acéptenlo, carajo!», expresó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, encabezando el cruce con el oficialismo en medio de una grieta que no cede.

En la misma línea, el presidente del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, señaló: «Mientras el país está sumergido en una grave crisis económica, lo único que se le ocurre al Frente de Todos es fabular, agitar fantasmas y escribir comunicados sin mirarse al ombligo».

La oposición le contestó a Alberto Fernández y planteó la posibilidad de una renuncia

Mientras que el diputado nacional Waldo Wolff manifestó: «El @FrenteDeTodos denuncia desestabilización de la oposición. Después de PASO renunciaron 9 ministros y autoridades del bloque, @JuanManzurOK no viene al Congreso, @CFKArgentina lo chicanea x TV y twitter y @JuanGrabois pide sangre. Y golpistas somos nosotros? HA GAN SE CAR GO».

A su turno, el presidente del bloque radical, Mario Negri, sostuvo en Twitter que «la desestabilización del Gobierno la infringe el Frente de Todos desde el día que muchos legisladores dieron la espalda irresponsablemente al acuerdo con el FMI».

«También desestabilizan cuando avanzan con proyectos sin aval del Ejecutivo y empujan al país al abismo. Están en default político», agregó el cordobés, al hacer alusión a proyectos como el del Salario Básico Universal y la creación de un fondo para pagarle al FMI en base a la repatriación de capitales fugados al exterior.

Alberto y Cristina.

La vicepresidenta del bloque, Karina Banfi, se quejó de la «victimización» del oficialismo, y sostuvo que no hay «nada más desestabilizador que las internas que fogonean» sectores del propio Frente de Todos.

«Ante tanta incertidumbre y caos la única idea es la victimización. Nada más desestabilizador que las internas que entre ustedes fogonean. Pónganse a gobernar y traigan al Congreso un plan de medidas para estabilizar la economía. Lleven tranquilidad, por favor», exigió.

Bajo la misma línea argumental, el diputado formoseño Ricardo Buryaile culpó al Frente de Todos de la desestabilización del propio Gobierno.

Alberto Fernández hace tiempo para ganar aire, pero el propio Frente de Todos le exige más cambios

«Grabois y Aldo Rico y quiénes desestabilizan al Presidente a diario, provienen de su propio espacio»

«(Juan) Grabois, (Aldo) Rico y quiénes desestabilizan al Presidente a diario, provienen de su propio espacio. Dejen de buscar culpables afuera y llámense a la reflexión. Por una vez en la historia, háganse cargo del desastre que generaron», espetó el ex ministro de Agroindustria de Cambiemos, que acompañó su tuit con el hashtag #PeorGobiernoDeLaHistoria.

Espert: «La corrida bancaria la generó el Gobierno»

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert consideró que Alberto Fernández «ya no debería ser Presidente». Tras el comunicado de la bancada oficialista de la Cámara baja, Espert aseguró que «la corrida bancaria la generó el Gobierno» del Frente de Todos «emitiendo dinero a lo pavo».

«La corrida cambiaria la generó el gobierno de ustedes, FDT, emitiendo dinero a la pavo (por el déficit fiscal y recompras de títulos de deuda) en el medio de una crisis de confianza por las peleas entre Alberto y Cristina», analizó.

Diputados del Frente de Todos le pidieron responsabilidad a los dirigentes opositores.

Pero lo más polémico estuvo en la oración siguiente del mensaje que publicó en su cuenta de Twitter, deslizando la posibilidad de someter a Alberto Fernández a un juicio político para removerlo de la presidencia.

«¿Juicio político? Alberto ya no debería ser Presidente«, concluyó el economista liberal, cuya figura viene siendo tironeada por el ala dura del PRO para sumarlo a las filas de Juntos por el Cambio.

El oficialismo le pidió responsabilidad a la oposición

Más temprano, la bancada oficialista liderada por Germán Martínez había emitido un comunicado en el cual denunciaban una «acción sistemática de desestabilización política y económica» que se manifestó la semana pasada en una «brutal corrida cambiaria».

Los legisladores oficialistas dijeron que hay «acciones golpistas» y reclamaron «responsabilidad institucional de la oposición política».

Duro comunicado de Juntos por el Cambio contra Alberto y Cristina por el «intento de someter» a la justicia

Entre los hechos que enumeraron los legisladores del Frente de Todos se incluye: «una brutal corrida cambiaria que pretende una devaluación abrupta de la moneda nacional. Pedido de juicio político a nuestro Presidente de la Nación. Amenazas hacia nuestra vicepresidenta de la Nación. Acciones violentas contra el Instituto Patria. Ex militares convocando a las Fuerzas Armadas. Dirigentes políticos y operadores mediáticos planteando el adelantamiento de las elecciones». .

«Los hechos son muy claros. Hay una acción sistemática de desestabilización política y económica. Hacemos un llamado a la responsabilidad institucional de la oposición política. El contexto requiere claras y explícitas manifestaciones públicas», concluía el texto, en un pedido de cooperación a la oposición en el marco de la debilidad en la que el Gobierno se encuentra para enfrentar a solas la crisis.