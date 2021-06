Kike Ramírez dijo que los empresarios privados sufren una agonía y que se los está matando

39

El diputado provincial por el PRO formoseño, Dr. Enrique Ramírez, brindó datos estadísticos sobre el empleo privado de la provincia, antes y después de la pandemia por coronavirus y en ese marco, dijo que las medidas restrictivas y de cierres del gobierno provincial, está matando al sector de manera agónica.

Ramírez fue titular del área del Ministerio de Trabajo de la Nación en la gestión presidencial de Mauricio Macri y en esa condición de manejo de datos, brindó los detalles de los empleos en la provincia.

En este contexto dramático por la pandemia, expresó que los empresarios del sector privado atraviesan severos problemas, con cierres de comercios, clausuras, prohibiciones, y cada Fase 1 declarada por este gobierno provincial indolente y hasta indiferente a sus problemas, es una tortura para ellos, porque aparecen necesidades extremas, obligaciones imposibles de pagar, deudas e intimaciones por cargas sociales y laborales. Este cúmulo de problemas propiciada por un gobierno inoperante e incapaz, llevó y llevará a la extinción de muchas empresas privadas, con dramáticas secuelas.

A FM 89.3 radio Parque, Ramírez precisó que “antes de la pandemia por coronavirus, una 1.100 personas trabajaban en blanco en diferentes empresas privadas de Formosa. Hoy apenas 300 de ellas siguen en esa condición con sus empleos”.

Habló luego del trabajo directo e indirecto para el gobierno provincial. En ese marco, mencionó como ejemplo al Hospital de Alta Complejidad, que tiene en su plantel a mayoría de monotributistas, que no trabajan como tal sino que lo hacen prácticamente como personal con relación de dependencia, “cumpliendo horarios completos, como contratados o plante permanente”.

El legislador dijo sentirse preocupado por la triste realidad del sector privado de hoy. “Si recorremos el centro de la ciudad, el circuito comercial de la Jurisdicción Cinco, la avenida Italia y otros lugares donde funcionaban comercios de todo tipo de emprendimiento empresarial privado, vemos que la mayoría tienen las puertas cerradas. No los dejan trabajar desde hace más de un año”, detalló.

Agregó que “se perdieron muchos empleos por las equivocadas medias del gobierno nacional y provincial. Se hundió y condenó al sector privado. Lamentablemente las medidas que se tomaron terminaron por pulverizar al sector”, subrayó.

Luego ofreció una reflexión. “Nos dicen que estamos todos en el mismo barco. No es así, Unos pocos privilegiados están en el barco. Otros están en lanchas, y muchos en una canoa apenas. Otros, los más vulnerables, están directamente en las aguas del río y para colmo, no saben nadar. Esto es así lamentablemente”, reflejó.

“Hay gente que ahora no cobra sueldo ni lo tiene, en especial del sector privado. Para ellos es un padecimiento la vida hoy. Cuando anuncian de nuevo la Fase 1 dentro de la cuarentena, para ellos es una tortura. Parece que las medidas anunciadas por el gobierno nacional y provincial va en contra de ellos, a quienes deberíamos cuidar, pero se los está matando de a poco. Son gente que no quiere dádivas, regalos ni planes ni nada, solo quieren la libertad de trabajar, pero no los dejan”, finalizó Ramírez.

