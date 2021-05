King Clave: “Gildo no mires desde arriba, baja y hablá con tu gente chamigo, no son tus enemigos te están pidiendo trabajar, escúchalos y ándate por la puerta grande”

37

El famoso cantautor formoseño King Clave radicado en Hollywood (EEUU), en comunicación con FM 89.3 Radio Parque expresó el dolor que le causa lo que está viviendo la ciudadanía de Formosa, por las fuertes restricciones impuestas por el gobierno de Gildo Insfran, que le impide a la gente trabajar y ganarse su pan.

“Quiero darle voz a quienes no la tienen, en mi adolescencia milite políticamente en el grupo tacuara inocentemente, luego fui de la gloriosa juventud peronista, continúe siéndolo hasta con Menem y fui asesor presidencial, pero me fui con él cuando vi la cocina del peronismo, salí huyendo y dije que nunca más iba militar”, contó el artista formoseño.

“Tengo el derecho de decirle al gobernador que escuche su pueblo, que aquel que protesta no es su enemigo”

Lo mío hoy no es político, pero tengo valores para hablar como peronista con mis compañeros y decirles compañero no hay que ser tan fanático hay que ser más humanos, tratar de llegar a la justicia social y aprenderse la doctrina justicialista que parece que muchos no la prendieron, por eso tengo el derecho de decirle al gobernador humildemente que escuche su pueblo, que aquel que protesta no es su enemigo es su hermano, ya que es el que le dice queremos trabajar, queremos abrir nuestros pequeños negocios, nuestros restaurantes, queremos salir con nuestros taxis a trabajar o hacer funcionar un colectivo, queremos vender chipa, toda esa gente se está quedando sin trabajo, es de ahí mi protesta como formoseño, se están cerrando estas fuentes de trabajo porque los pequeños empresarios no tienen ya posibilidad de mantener esa gente, de pagar sueldos, impuestos, no lo pueden hacer y tienen que cerrar, y quiero decirle a los militantes kirchneristas que no sean fanáticos y que busquen la manera de comprender aquellos que son sus hermanos” advirtió el cantante.

El autor de acuarela formoseña indicó que la policía no debe estar reprimiendo a su pueblo, y pidió al gobernador Insfrán que lea la Biblia, porque no hay que juntar tanto dinero, ni poder, porque esto no sirve para nada, lo más importante es estar bien espiritualmente con uno, y el poder si es para el pueblo es maravilloso, y eso le solicita al Gildo que use ese poder para todos,

Gildo hace que la pobreza sea honorable, vivible, no quiere que con esto se enoje, pero si lo hace quiere que sepa que no depende de ningún subsidio sólo de su trabajo, y esto lo aprendió cuando salió de Formosa, de luchar y hacerse solo, por eso espera que un día se sienten a dialogar con los comerciantes para que ellos hicieran sus propuestas que sean válidas, porque la única solución para Argentina y el mundo: es la vacuna, aseguró.

“Sin la vacuna no hay posibilidad de abrir, va a ser un encierro eterno como la gente se va a morir de hambre y de Covid, entonces no sirve, en EEUU el presidente dijo que va a regalar 80 millones de vacunas, espero que el embajador argentino se ocupe y lleve agua para nuestro molino, si bien acá Trump hizo las cosas muy mal, pero Bidem lo solucionó, en 100 días tuvo 100 millones de vacunados, hoy se pueden vacunar en supermercados, farmacias, van a las fábricas a vacunar a la gente si bien es cierto que Argentina puede ser que no tenga los medios, pero también es porque los gobernantes no procuran”, se quejó.

Estoy muy preocupado porque tengo familia y amigos en Formosa y me cuentan la desdicha que están pasando, la gente tiene miedo a Gildo, tiene miedo de protestar en paz, con la paz se puede lograr muchas cosas, hagan la protesta como Gandhi, y no creo que un gobernante que tenga piel hueso y corazón no tenga la sensibilidad de escuchar a esa gente, porque si querés romper todo eso no sirve, pero el gobernante debe buscar la solución porque cerrando todo no sirve para nada, acá lo quiso hacer Trump y la gente se moría, almuerzo colegas por culpa de un error político y todo porque lo polítizó, porque los necios; descuidados; ignorantes son los que pronuncian la pandemia”, explicó.

Además sostuvo que las protestas deben realizarse con cuidado, lo mismo sucedió en los 70 cuando estudiantes reclamaron al interventor Zapiola la Universidad y que hubo muchas mentiras porque este hombre intentó hablar con ellos, no existió un zapiolazo como lo intentaron hacer creer, fue la gente y los artistas los partícipes para que exista una universidad en la provincia, contó.

King Clave dijo ” Ojalá los políticos se unieran e hicieran una patria linda, porque todos los que estamos afuera queremos volver a la patria pero lógicamente no podemos hacerlo porque nos va bien afuera, a nosotros la Argentina nos expulsó por culpa del corralito, como muchos otros, pero gracias a Dios este país dónde estamos nos regalo tantas cosas lindas, como hemos pagado los impuestos desde que llegamos ya estoy jubilado al igual que mi mujer, mientras que la Argentina hace más de 10 años que estoy con los trámites mientras acá me jubilaron en 15 minutos, este año obtengo la ciudadanía, más allá que se pasó con Trump cuatro años complicados, evaluó.

Para culminar agregó qué agrade al comerciante Pablo Siddig que lo movilizó de una forma muy especial su reclamo, porque le dolió mucho lo que dijo, por eso le dice Gildo “no mires desde arriba como el VAR del fútbol, bajá y hablá con tu gente chamigo, y así cuando te vayas lo vas a hacer por la puerta grande, porque yo no estoy a favor ni en contra tuya, estoy a favor de mi gente y vos también sos parte de mi gente, por eso quiero que me perdones si en algo te ofendí, pero lo mío no es político sino es porque amo profundamente a Formosa, concluyó.

