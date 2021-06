La actividad es esencial para la salud, y deberían darse cuenta que se pueden generar circuitos saludables para ayudar a las personas

12

Guillermo Sheideger profesor de educación física aseguró que la actividad física es esencial, como medida terapéutica y no farmacológica y para dar soluciones a esta problemática sanitaria, y qué después de un año y medio deberían darse cuenta que las personas tienen que poder salir a caminar, andar en bicicleta, los chicos tienen que sacar sus triciclos, y salir con sus padres hacer algún tipo de actividad.

“La gente mayor necesita también salir con sus familiares, con sus ayudantes terapéuticos para tomar sol y oxígeno tenemos el Imperio Verde que rodea nuestra querida provincia, porque el clima es tan accesible, porque sea otoño o invierno las temperaturas no son agresivas, entonces se pueden dar alternativas que son saludables, siempre respetando los protocolos, siempre entendemos con el grupo que trabajo de que no hay que confrontar con la policía ni con las medidas ni con los funcionarios, ya que se están tomando esos recaudos en definitiva para ayudar a las personas” sostuvo.

Además agregó que siempre hay alternativas respetando el distanciamiento social, el uso del barbijo, el alcohol en gel, por eso esta solicitud no tiene connotaciones políticas ni partidarias, ni realizar tareas clandestinas, simplemente fijar una posición que se comparte con muchos profesionales de la actividad física, por lo tanto no quería dejar pasar la oportunidad para asentar esta postura después de 20 años de trabajar en el campo terapéutico como herramienta de la actividad física.

“No hace falta decir qué tan necesaria es la actividad física, y que necesitamos salir, por eso se nos ocurrieron un par de ideas que tienen que ver con los barrios, de porque no implementar un circuito y que sean las calles peatonales que no interfieran con los colectivos, pero que en determinadas horas se puedan cerrar esas calles y se hagan circuitos para que la gente pueda salir a andar en bicicleta, caminar, se puede dividir por horarios, por franja etaria, se pueden hacer de diferentes maneras en todos los barrios de la ciudad con la participación de los profes de la municipalidad, de la sub secretaría de deporte, creo que nadie que tenga la idea de concepto de actividad física de forma terapéutica va incumplir algún tipo de norma” destacó.

Guillermo dijo para terminar que las plazas de los barrios tienen juegos que también se pueden utilizar como otra forma alternativa, sanitizando las veces que se usan, porque ninguna familia después de un año y medio no va a querer estar prevenido con todas las medidas e indicaciones para protegerse y proteger a los suyos, aseguró.

Entonces se pueden buscar opciones por eso se plantea esta idea de que en cada barrio en determinadas horas, días, cerrar calles y que la gente pueda circular, los accesos en la ciudad son tan grandes que también se pueden realizar allí circuitos, para que la gente pueda tomar aire, oxigenarse porque las personas necesitan salir, dijo.

La gente no da más sobre todo la gente mayor, los chicos pequeños que no tienen espacios, que no tienen patios lo necesitan, es por eso que con el grupo de trabajo nos ponemos a disposición porque consideramos a la actividad física como una herramienta terapéutica necesaria, concluyó.

Comments

comments