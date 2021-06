La caída de imagen de Gildo Insfran en Formosa, coincide con el derrumbe en las encuestas de Alberto Fernández y Cristina Kircner

24

Un estudio de Synopsis, publicado por Clarín, muestra claramente como cayó la valoración presidencial desde abril del 2020, y como por primera vez desde que asumió el cargo, Fernández aparece con menor valoración a favor que su compañera de fórmula. Y peor aún: también quedó abajo de Mauricio Macri. Alerta en Casa Rosada.

Días atrás, Clarín adelantó parte de este trabajo, con otro dato contundente: casi el 87% de los encuestados pedí jubilar “a Cristina”, “a Macri” o “a ambos”.

El relevamiento incluyó 1.644 casos en todo el país. Y antes de llegar al rubro imágenes, van apareciendo cuadros que reflejan el momento complejo por el que atraviesa el país y el Gobierno ante la opinión pública. Algunos datos:

Ranking de imágenes

La imagen Presidente entre marzo y abril de 2020, había llegado a su pico: 59,1% de positiva y apenas 19,8% de negativa. Pero desde entonces las líneas tendieron a cruzarse y hoy, la ecuación es inversa: + 25,9% y – 66,2%. Todo en poco más de un año. Una rareza solo explicable en tiempos de pandemia.

la mala noticia para Fernández: en el ordenamiento por ponderación positiva, queda abajo de Cristina y Macri.

– La ex presidenta tiene números con balance en rojo pero relativamente estables hace años. En junio, combinó + 26,6% y – 68,2%. Es decir, 0,7 punto mejor que el Presidente en la positiva, pero un par de puntos peor en la negativa.

Gildo Insfran bajó del 73.71% de 1999, al 66,1 % del 2020, al 55.4% en junio del 2021

El ranking general lo encabeza Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno porteño es el único que tiene diferencial a favor (5,9 puntos), con 44,9% de positiva y 39% de negativa. El podio lo completan María Eugenia Vidal (+ 41,6% y – 43,1%) y Patricia Bullrich (+ 41,3 y – 46,2%).

Debajo del Presidente (siempre ordenados según su imagen positiva) quedan Máximo Kirchner (+ 23,3% y – 65,5%) y último figura Sergio Massa (+ 16,4% y – 68,5%).

Alberto, igual a Cristina

Como fueron informando las distintas consultoras, el pico de imagen de Alberto Fernández, entre marzo y abril del 2020, tuvo una característica singular: el Presidente tenía un plus por el apoyo de sectores moderados del oficialismo, e incluso de votantes de Juntos por el Cambio, que valoraban su actitud dialoguista y componedora en el comienzo de la pandemia.

Hace poco más de un año, cuando para Synopsis llegó a su mejor momento ante la opinión pública, la mitad de ese apoyo era propio: encuestados que tenían buena imagen de él pero no de Cristina. Casi todo el resto era compartido. Y la ex presidenta tenía un plus mínimo.

Con el correr de los meses, la vice se mantuvo estable, pero Fernández fue perdiendo ese valor agregado: pasó de 26,9 puntos en abril del 2020 a sólo 1,6 en junio del 2021. Como el plus de Cristina resultó un poco más alto (2,2%), cuando se suman esos diferenciales al apoyo que comparte (24,3%), la ex mandataria queda arriba. Algo inesperado poco tiempo atrás.

