La CAME solicita se adopten medidas especiales para evitar el cierre de más empresas

El coordinador de las Comisiones de Ciudades de Frontera y de Lucha contra la Ilegalidad de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y titular de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa, Antonio Fabián Hryniewicz, aseguró que la CAME reclama un “plan de contingencia” para morigerar el impacto de las nuevas restricciones sobre las pequeñas y medianas empresas del país.

Desde la CAME, se precisó que se requieren “suspensiones de todos los cargos impositivos, financieros, patronales y restablecer la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)”; y se planteó que se necesita que los gobernadores “adopten medidas especiales para evitar el cierre de más empresas”. En este sentido, el referente empresarial señaló que se solicita a las autoridades “Protocolos definidos, con todo aquello que deba contemplar una prevención sanitaria razonable” que permita a las PyMEs trabajar “no para ganar plata”, sino para subsistir.

“Más que un reclamo, es una descripción de la realidad que atraviesa todo el sector PyME de la República Argentina, en mayor o menor medida. Nosotros no fuimos responsables de los contagios; y hay situaciones que son incomprensibles.

Tal vez, desde lo sanitario, tenga su justificativo ‘bloquear’ todo tipo de actividad, para que no haya un tránsito comunitario intenso, pero no se condice con lo que pasa con los Bancos y con los organismos fiscales, porque hay que satisfacer las obligaciones, y se nos intima a que paguemos impuestos a la AFIP, a Rentas y a la Comuna. Y si no trabajamos, ¿de dónde sacamos el dinero?”, explicó Hryniewicz.

“A su vez, tenemos prohibido despedir personal, y tampoco queremos despedir gente. Pero hay que pagar los sueldos y los aportes patronales. En Formosa, hay una pequeña empresa de otra Provincia que está estudiando la posibilidad de cerrar su local en nuestra provincia, que tiene 21 empleados, y que debe abonar, entre salarios y cargas sociales, unos dos millones y medio de pesos por mes”, agregó.

Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 cuáles son los fundamentos que avalan la eventual existencia de un alto nivel de contagiosidad en el comercio minorista y que respaldan las medidas implementadas hasta el momento, y mencionó que la entidad empresarial aún no obtuvo respuesta a la consulta efectuada.

Asimismo, marcó la necesidad de que las autoridades asistan de manera real y efectiva a las PyMEs en el aspecto económico, para evitar que cierren más empresas; y reveló que hay sólo 15.000 empleados activos en el sector comercial de Formosa, lo cual implica una caída mayor al 30% en el nivel de empleo en el ámbito mercantil de la Provincia desde el inicio de la pandemia.

Las ayudas que se anunciaron para las empresas llegan tarde. Los funcionarios del Estado no entienden lo difícil que es volver a poner en marcha una empresa, de cualquier rubro y de cualquier magnitud. Hay que evitar a toda costa que las empresas cierren. Después, recuperar la dinámica económica va a ser muy difícil, por cuestiones financieras, de oportunidad y de ‘expertise’ -pericia-”, manifestó Fabián Hryniewicz.

