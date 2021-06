La concejal Ruíz Díaz advirtió sobre el recrudecimiento del régimen gildista

25

La concejal de la UCR de Formosa capital, Celeste Ruíz Díaz, opinó que la caza de brujas que el gobierno de Gildo Insfrán desató contra los comerciantes que protestan porque están en bancarrota, arruinados y obligados a no trabajar por el protocolo Covid, es un recrudecimiento del régimen gildista.

Lo hizo ante el periodista Leo Fernández Acosta, que cumplía esta mañana el rol de movilero de exteriores de 89.3 FM Radio Parque. Destacó que la represiva actuación de quienes llevan adelante las órdenes oficiales, forman parte de esta vieja práctica de persecuciones que desde hace décadas protagoniza Insfrán.

Dijo que es una medida totalmente excesiva y abusivo frente al solo hecho de ser escuchados, que pretenden los comerciantes de diferentes rubros de Formosa, cuya serte agoniza. “No fueron escuchados ni atendidos cuanto llevaron sus propuestas de protocolo, a la Casa de Gobierno, que una vez más, lució absolutamente vallada, propias de regímenes dictatoriales”.

Dijo que apenas surgen algunas protestas por parte de sectores afectados por la situación de la interminable cuarentena, con Fase 1 intermitentes y repetidos, “se repite estas persecuciones, encarcelamiento y armado de causas”.

Agregó que todas estas medidas represivas y propias de dictadores, tienen lugar contra trabajadores independientes, que protestan porque sus actividades están prohibidas desde hace casi 14 meses, y no recibe absolutamente ninguna ayuda del Estado. Para colmo, no se adoptaron medidas desde el gobierno para por lo menos atemperar la pésima situación mediante decisiones fiscales; suspensión de los pagos de impuestos y tasas; rebaja de alquileres, etc.

