La corrupción cultivada por Decima vuelve a echar raíces en el HAC

En las últimas horas quedó formalizada la nueva conducción del Hospital de Alta Complejidad, pero las identidades solo reafirman el gatopardismo más bajo y lacerante que siempre plantó Gildo: cambia todo para que nada se modifique. Ninguno posee los pergaminos humanos, profesionales y académicos para estar en esos cargos. Los nombramientos no priorizan la salud, sólo la necesidad de una lealtad política para mantener fuerte la permanencia del perfume instaurado en 1995.

Como lo anticipara hace más de una semana esta página, el HAC es administrado desde hoy por Margarita Batista, en reemplazo de Marcelo Prochasko, cuyo alejamiento no deja de ser una incógnita. Nicolás Urday, y Hugo Bareiro, son ahora directores de Gestión Clínica, y de Gestión de Pacientes, respectivamente. En el mundillo de la salud pública sobre todo, y en la gestión privada, luego, se trata de un trío que claramente no favorece el regreso de la calidad operativa que tuvo el lugar, ni el manejo transparente de sus recursos profesionales y dinerarios.

Los cangrejos no caminan hacia atrás, sino de lado, ya que por anatomía, tienen que desplazarse lateralmente porque su caparazón no les deja otra alternativa. No obstante, el mensaje que su andar deja, simboliza claramente uno de los efectos más nocivos de la política y de la función institucional. Y es lo que puede vaticinarse sobre lo que seguramente caerá encima del Alta Complejidad.

BRUTAL CAIDA

De un tiempo a esta parte, principalmente en los dos últimos años cuando apareció la pandemia, y el gobernador separo del cargo de ministro de Desarrollo Humano a José Luis Decima, no dejan de arreciar críticas contra el Hospital de Alta Complejidad. Lejos en el tiempo quedó la imagen de un establecimiento modelo, con prestaciones efectivas, y un alcance colectivo y sencillo para la gran mayoría.

Hoy, decenas de profesionales reclaman en silencio dineros adeudados, generándose un fuerte malestar, cuyos efectos resienten los servicios, aunque el gobierno trata de sostener con su topadora publicitaria una imagen que se apagó.

Arrecian los rumores sobre un hospital que le cerró las puertas a todos, y ahora sólo atiende a funcionarios, amigos y parientes. También un clima de alta tensión entre los profesionales, y el resto del personal por la ausencia de un manejo transparente, y orientado directamente a la recuperación de la salud.

Ante este escenario, los nuevos habitantes del HAC encendieron el malestar en todas las áreas del edificio de Pantaleón Gómez y Néstor Kirchner.

OSCUROS ANTECEDENTES

Margarita Batista cuando ocupó la salud pública local durante la gestión Decima hizo trizas la organización y el orden que en ese momento poseía la estructura del Hospital Central. Por ese motivo, justamente, varios profesionales renunciaron y se fueron hacia otros lares, muchos de ellos al sur del país.

Hoy, los pocos que quedan están yendo hacia la provincia de San Luis para integrar el staff médico del nuevo hospital de alta complejidad Dr. Ramón Carrillo de la capital puntana.

Cuñada de Inés Lotto de Vecchietti, la recordada exministra de Economía, la ahora administradora general integra la lista de funcionarios que precarizó la salud pública, el área que después el propio gobernador debió intentar recuperar, cuando echo a Decima y se puso al hombro el plan rescate, para el que luego convocó a Aníbal Gómez.

En mayo de 2020, Nicolás Urday asumió como nuevo director de Gestión Clínica del HAC, donde venía desempeñándose como responsable del Servicio de Urología. “Prometo dejar la vida, y no defraudar a nadie”, aseguró al asumir. Pocos meses después, desde el más alto nivel, le pidieron la renuncia, la única opción posible para que terminen las innumerables denuncias en su contra, proveniente sobre todo de colegas y enfermeros por el destrato, la prepotencia y los humos con que se movía en el nuevo cargo. Esta semana recuperó el cargo, pero nadie olvida su paso, mientras se propaga el mismo interrogante: ¿Qué méritos tiene este médico para ocupar un cargo, para el que ya dio muestras de incapacidad y de desinterés?

Hugo Bareiro, ahora director de Gestión de Pacientes, dio el salto después de encabezar la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC). Oriundo de Paraguay, conoció circunstancialmente al exministro José Luis Decima en Buenos Aires, donde trabajaba en una delegación del PAMI, desde donde tuvo una salida por la puerta de atrás, luego de que trascendieran manejos poco claros en la unidad nacional.

El HAC es un ente autárquico descentralizado: maneja su propio dinero: ¿zorros cuidando el gallinero?

Ninguno de los tres posee los pergaminos humanos, profesionales y académicos para estar en esos cargos. Pero eso no le importa al Stroessner chico: sólo le preocupa asegurarse la lealtad, una fidelidad a sus objetivos políticos, que son exclusivamente personales.

