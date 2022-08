La Corte Suprema reclamó su competencia sobre Dioxitek, a partir de la demanda presentada por Naidenoff

27

El senador de la UCR Luís Naidenoff en comunicación con Radio Parque se refirió a la decisión adoptada por la CSJN con respecto a la planta de residuos Dioxitek.

El legislador recordó que en el año 2013 la provincia tomó la decisión en un acuerdo con la nación de instalar la planta Dioxitek, la misma funcionaba en la ciudad de Córdoba pero la propia provincia, el municipio de dónde estaba esta empresa toma la decisión de clausurarla porque los desechos, materiales radiactivos generaban un daño potencial a la población y no contaba con las condiciones mínimas de seguridad.

«A partir de ese momento se avanza con la decisión unilateral de esta provincia de instalar esta planta, fue un momento de mucho conflicto y de mucha pulseada dónde la sociedad formoseña se movilizó y participó inclusive con eventuales conflictos bilaterales, recuerdo haber estado en el congreso en la República del Paraguay, porque es una planta que está a escasos kilómetros del barrio Namqom, pero tampoco se puede avanzar en la instalación de una planta de estas características sin tener la venia de un país limítrofe”, explicó.

“Antes de realizarse la audiencia pública, nosotros organizamos con otras asociaciones una audiencia abierta dónde nos acompañó el senador Roberto Basualdo, Luís Juez, Norma Morandini, referentes sociales del barrio mencionado, muchas asociaciones y estudiantes de la universidad, de dicha audiencia lo que recuerdo es que Juez mencionó que cuando era intendente ante la pérdida de vidas de muchos vecinos, cuándo pasaba a saludar a familiares se daba cuenta de que la mayoría perdía la vida por enfermedades complejas relacionadas con la planta Y eso lo dijo el propio Juez que fue intendente y ahora es senador» señaló.

Además expuso que en Formosa se hace la audiencia pública para instalar una planta que cuando se realiza en inmediaciones de pueblos originarios, el Convenio169 de la OIT y otros convenios internacionales que exigen que antes de instalar esto se debe tener el consentimiento previo e informado de la comunidad, pero obviamente esto no sucedió y al mejor estilo del gobierno de Insfran tomaron la decisión, terminó la audiencia pública la comunidad pasó a un segundo plano e instalaron la planta.

«Cuando instalan la planta nosotros planteamos un recurso, primero una medida cautelar en el año 2014, después una acción de amparo contra el estado nacional, contra la provincia de Formosa y Dioxitek, a los efectos de que el juez federal de Formosa se declara competente, porque esta era una planta que involucraba por la materia y por las características al estado nacional, dónde la provincia era un actor secundario para la competencia y dilucidación del tema, y también porque se vulneraban principios y garantías constitucionales y normas internacionales al que el país adhirió del cual forman parte la Constitución y las leyes en cuanto a la supremacía de la ley que se debe imponer”, recordó.

“Pero el juez federal de Formosa dijo que no era competente la justicia federal, fuimos a la Cámara que estableció la competencia, luego apela la provincia y después de tanto tiempo llega a la corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), está intima en dos oportunidades a la provincia para que remita la información pero la provincia no lo remite y hoy hace algunos escasos días la CSJN resolvió que ella es competente para resolver esta causa, el mensaje más potente es que siempre es bueno más allá de los resultados no entregarse, no asumir que las cosas son como son, porque lo impone Insfran y así tiene que ser», explicó el senador.

Naidenoff dijo que si hay que llegar hasta la Corte y aunque pasen muchos años es ahora el máximo tribunal el que va a resolver si se vulneraron o no derechos del consentimiento libre e informado y si la instalación fue de prepo es decir si es válida o no”, señalo.

“Esto tiene un enorme valor porque en su momento cuando terminó la audiencia parecía que el que podía más lo podía todo, sin importar la ley, pero la misma sí importa y en su caso con el espacio que representa fueron consecuentes con la defensa de la comunidad, en la defensa colectiva de los intereses del pueblo de Formosa, porque nadie avalada la instalación de esta planta, se juntaron muchas firmas porque nadie estaba de acuerdo pero de igual forma la instalaron”, cuestionó.

Para terminar agregó que quiénes participaron en la audiencia cómo Blas Hoyos, Martín Hernández, la doctora Roxana Silva, Gladys Bobadilla asociaciones civiles y muchos vecinos, sin contar las patotas que hostigaban la participación, pero aún así se estuvo luchando contra viento y marea defendiendo los intereses de los formoseños.

“Por eso es importante está resolución de la CSJN, ahora será la Corte y hay 5 días hábiles que se cumplirán en el transcurso de la semana después vienen los alegatos y por último la resolución con el dictamen, el tribunal supremo tiene los elementos para verificar si se cumplió con el procedimiento previo e informado, sobre la consulta y todas las transgresiones qué se cometieron por lo tanto se espera un resultado acorde a lo que merece la comunidad formoseña”, concluyó.

