«La derrota del FdT a nivel nacional es irreversible por eso van adelantar las elecciones en la provincia, y esa es la oportunidad de los formoseños para terminar con el Populismo»

El senador nacional de Juntos por el Cambio Luís Naidenoff al cerrar el primer conversatorio de LIBRES en Clorinda, dejó una fuerte convocatoria a la sociedad formoseña.

El legislador agradeció el recibimiento del actual presidente del HCD de Clorinda Abrahán Skierkier, y a los organizadores del encuentro multisectorial Alejandra Olmedo (Pro mujeres), Guillermo Romero (Eco educativo), Julieta González (Libres), y Víctor Aguirre de la JR, y resaltó la importancia de los conversatorios con la sociedad para construir la propuesta para cambiar Formosa.

Al abrir su alocución se refirió la agenda de la igualdad de género, a la igualdad política, al cupo femenino, a “la discriminación positiva que garantiza que las mujeres puedan tener lugares de representación, pero esto es mucho más profundo, la igualdad requiere de un cambio cultural van de la mano de otro tipo de perspectivas y este es el desafío no solo partidario sino de todo lo que implica Juntos por el Cambio”.

Lo institucional pasa a un segundo plano cuando la variable que marca la cancha es la economía

«Me quedo también con la idea de la educación que fue planteada con mucha fuerza, y la idea de porqué se van los jóvenes, lo que hoy observamos en Argentina y en la provincia es que después de tantos años de gobernar el kirchnerismo hay estructuras de acciones no solo políticas sino de pensamiento que se han destruido, en primer lugar se destruyó la importancia del valor de las instituciones en la provincia y en el estado de nacional, lógicamente que lo institucional pasa a un segundo plano cuando la variable que marca la cancha es la economía”, señaló.

Ahora cuando la economía se derrumbó lo que empieza a sobresalir es la realidad

“Cuando la economía funcionaba más o menos bien tanto en Formosa como en Argentina, las rutas destruidas, las escuelas a mitad de camino, los docentes sin el acompañamiento estatal todo esto pasa a un segundo plano, así como la calidad educativa que se tiene que dar a los estudiantes”, analizó.

“Ahora cuando la economía se derrumbó lo que empieza a sobresalir es la realidad, y el problema que tiene el gobierno nacional y que también lo tiene el provincial es que no hay respuesta, por primera vez vemos que el Frente para la Victoria no sabe qué hacer con el poder, tenés a una vicepresidenta que eligió a un presidente de la república y este que no tiene conducción, es decir tiene el poder pero no sabe qué hacer con el, cuando tiene responsabilidad para enfrentar una situación límite tampoco sabe qué hacer con el poder, entonces el problema que tiene tanto la nación como la provincia es que no pueden mirar para atrás y culpables, a quién va a culpar Gildo Insfran» remarcó.

Juntos por el Cambio debe construir una alternativa a un modelo no a una persona

Además enunció que “Juntos por el Cambio debe construir una alternativa a un modelo no a una persona, porque puede cambiar el nombre pero que diferencia tiene este gobernador con quiénes lo acompañan”, se preguntó para abundar “solo basta mirar el interior, las intendencias, o el modelo de ejercicio de poder que se puede dar en Clorinda con otras localidades, el modelo no se diferencia en nada, cuándo se trata de cambiar un modelo es mucho más profundo el compromiso que hay que asumir, por lo tanto le parece bien un espacio para “conversar”, de “intercambiar” porque no se está bajo la litúrgica histórica de confrontar sino ante un estado de inflexión de la política Argentina y de la provincia para sumar y tener mayor apertura y cambiar un modelo que es mucho más profundo que lo electoral”.

«Insfran es una circunstancia ya no hay que hablar de él, porque es el pasado, si no hay que hablar de los que están en el poder con él, cuando la educación no da respuestas es únicamente Insfrán o un tipo que está fuera de tiempo, que cumplió un ciclo y en la pandemia nos encerró a todos por su propio miedo, que no se animó a enfrentar en la sociedad entonces cómo podemos perder el tiempo hablando de Insfran”, señalo.

Un programa diferenciador, con una convocatoria distinta, mayor empatía en el mano a mano con la gente

“Porque no nos interpelamos para averiguar si el gobernador no es una excusa para nosotros para ver en realidad cuál es el cauce que hay que darle a la sociedad, y cuál es el cauce que tiene que dar Juntos por el Cambio a la sociedad como este debe ser un programa diferenciador, con una convocatoria distinta, mayor empatía en el mano a mano con la gente”, indicó.

“Y cómo lo decía Julieta González el «involucrarse» es central, pero no solo desde este espacio sino involucrar a toda la sociedad, hay que dar un puntapié inicial a una construcción que no tenga como parámetro de crecimiento o de solidificación estamentos políticos o estructuras políticas, ver qué hacer para sumar a sectores del PJ disidente y a otros sectores del movimiento social que son emergentes que nacieron de la crisis política Argentina y de Formosa, porque la situación es límite hoy en la Argentina y en Formosa, porque el crecimiento se da en los polos opuestos, con convicciones de antisistema, entonces quiénes creemos en un sistema democrático como en el rol institucional en una asociación positiva en Formosa, tenemos que impulsar una asociación entre un plan económico y un fortalecimiento institucional» agregó.

Es populismo o democracia

El parlamentario sostuvo que nadie invierte en una provincia donde no funcionan los resortes de poder, donde no funciona la libertad, por eso se tiene el desafío de si será populismo o democracia, pero el principal desafío es generar cierto entusiasmo en la sociedad que está descreída del sistema político tradicional porque este no dio respuestas en Argentina y en Formosa, cuando se ven los extremos que crecen en el país con los que dicen que reviente todo y que si explota todo está mejor pero se sabe que si esto pasa siempre paga el que menos tiene.

«Estamos en falta en una construcción democrática qué tiene que dar el salto de calidad»

«Tenemos qué pensar que pasa con un espacio como Juntos por el Cambio que viene de ganar de una elección nacional, que estamos a dos puntos, sí reiteramos esa elección vamos a ser gobierno en el 2023 y hoy la sociedad encuentra un canal de presión que no es de este espacio, nosotros tenemos que recuperar la cordura política y el encanto político con la propia sociedad, y eso requiere de acción, acá no podemos quedarnos cruzados de brazos, porque se sabe qué es lo que se tiene que hacer pero no cómo sumar, y se suma con grandeza, se suma en conducción colectiva, construyendo un programa, contagiando no al que ya está sino al que está en su casa y no cree en nada, al que no llega al mes, al que le come la inflación, al que le mienten todos los días, al que no puede ir a un hospital porque no tiene respuestas, y ahí tenemos que estar, es mucho más simple y más básico porque es más práctico, fundamental mente la juventud que es protagonista porque todos formamos parte de esta juventud que están afuera, los que ocupamos un cargo porque todos militamos, pero todos también estamos en falta en una construcción democrática qué tiene que dar el salto de calidad.» explicó.

Más grandeza y menos individualismo

También declaró «venimos de una elección histórica en la provincia de Formosa, con sectores como el de Gabriela Neme, Daniel Suizer que reciénlo vi por aquí, con un gran frente en la provincia, pero se requiere mucho más, más grandeza y menos individualismo, no se puede competir ni desterrar a un modelo de las características que gobierna la provincia si no hay una vocación de grandeza y una vocación para construir y consolidar y ampliar”.

“Lo primero que hay que hacer es ampliar y esto se demuestra con gestos y hechos, a Abrahán le ha tocado circunstancialmente por estas cuestiones de las disputas de la ley de lemas presidir y estar a cargo del HCD y la gente pudo visibilizar como desde el poder se puede cambiar, y se puede tener una actitud de respeto y tolerancia”, dijo.

Estamos en tiempo de descuento, la derrota nacional del Frente de Todos es ineludible

“Entonces nosotros los que pregonamos y creemos que la sociedad se identifica con los valores y principios que siempre defendimos, pero que hay que llevarlos siempre la práctica y esto requiere de compromiso, estamos en tiempo de descuento porque la derrota nacional es ineludible que pierden las elecciones, y acá se van a adelantar las elecciones en la provincia y en el municipio y en la mayoría de las provincias argentinas, entonces nosotros no podemos estar únicamente para conversar, hay que ir al plano de la acción y acá tiene que venir la juventud radical, con el equipo de Libres y armar un programa para potenciar a los intendentes con quienes tenemos que competir y ganar en los distritos e ir a la capital también y definir un programa y decirle a los vecinos a dónde queremos ir y porque nunca tienen respuestas, y si llegan siempre se van a un ducto qué tiene que ver con el agujero de la corrupción y es la matriz común del modelo que acompaña a Insfran» .

No hay motor de cambio sin compromiso político

Naidenoff dijo que hay que volver a constituir una provincia que tenía el algodón, el Ramal C25, las demostradoras, “volver a recrear una provincia productiva pero no con la nostalgia porque con esta no se gana, se gana con la realidad y con el compromiso, por eso hay que enlazar la educación, la juventud, el crecimiento y el desarrollo, porque no hay motor de cambio sin compromiso político”.

“Para ello hay que articular programas y tener la capacidad de dar el salto que requiere la provincia. Es populismo o democracia, no hay términos medios, y cuando preguntan porque ganan los que ganan en Formosa es porque se rompió el manual democrático, porque aquí no hay democracia real”, remarcó.

Se puede ganar en la provincia

Entonces los jóvenes se van porque nadie los contienen porque no hay libertad y esto porque el estado apuesta a empobrecer, hacer claudicar y someter, entonces lo que está en juego es la esencia de lo que siempre se defendió, Juntos por el cambio representa como también el radicalismo la defensa de la libertad, la defensa de la igualdad, la defensa del derecho a trabajar y es eso lo que tiene que convocar, la gente está cansada y requiere la empatía de estar mano a mano, y así como Julieta González y todos los que estuvieron con los productores, así cada uno tiene que estar con la gente, el partido con el programa, los concejales en la calle, los diputados recorriendo la provincia, pero contagiando a la sociedad que este partido que tuvo la vocación y la capacidad de ampliar convocando a muchos más, y no solo a militar sino a darse cuenta de que se puede ganar, y no solo advertir que Cristina y Alberto cumplieron un ciclo sino que el ciclo lo cumplieron todos, y para qué Formosa cambie depende de los formoseños, porque está convencido que en el 2023 Juntos por el Cambio va a gobernar la provincia”, concluyó.

