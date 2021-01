La designación de Fernández es una demostración de la Impunidad, y de la inescrupulosidad de Insfran para designar a un ladrón, corrupto, maltratador, y acosador como funcionario

16

La concejal de la Unión Cívica Radical Celeste Ruiz Díaz en declaraciones a Radio Parque 89.3, repudió la designación del procesado por gravísimos delitos de defraudación y estafa al Estado, doctor José Víctor Fernández a cargo del Hospital de Ingeniero Juárez.

La legisladora comunal como ex empleada del PAMI expresó su indignación y consideró que no es una cuestión opinable ya que esta comprobado por la justicia que es un ladrón y un corrupto que defraudo al Estado nacional y a los abuelos.

Es bueno que la comunidad conozca los delitos que se le comprobaron, porque cuando se es afiliado del PAMI y se debe realizar alguna intervención que no pueda realizarse en la localidad, cosa que siempre es factible ya que sólo dan atención primaria, la institución debe cubrir el 100% de lo que significa por ejemplo el traslado, tratamiento y alojamiento, indicó.

Este servicio es el que se da y en caso de que el afiliado lo necesite también cubre un acompañante, lo que este señor hacía durante su gestión tenía que ver con una corrupción en lo que implicaba el alojamiento de los afiliados del interior, Fernández truchaba alojamientos ya que el PAMI tenía convenios con determinados hoteles y lo que hacía es hacer figurar que esos hoteles estaban siempre llenos, esto para que la central envíe el dinero y este señor se quedaba con la plata“, denunció.

Además destacó que de esta forma estafaba a la obra social de los abuelos fue tan desprolija la acción que hacía figurar los alojamientos por orden alfabético, y por otro lado inventaba hoteles que no existían son cuestiones que figuran en la causa y que los propios empleados fueron testificando, sin contar la cantidad de empleadas mujeres que lo acusan por acosador y violento, es decir es una persona que estuvo imputado y prófugo de la justicia.

La edil enuncio “estuvo meses prófugo y los empleados aun así seguían siendo citados en la justicia para seguir testificando en la causa contra este señor ya que lo de los hoteles fue lo que se le comprobó, pero tiene muchas otras denuncias por eso se lo echó por ladrón y corrupto.

Y, como todo ladrón cuando huyó como rata se llevó todos los expedientes, entrando a la institución de madrugada robándose los expedientes para no dejar pruebas, documentos que puedes encontrar en la casa de quién era abogado de la institución Palavecino, que también fue desvinculado y que está siendo investigado porque esos documentos estaban en su domicilio, todo esto figura en la causa y es por lo cual este señor ha sido procesado.

Hoy el gobierno de Gildo Insfrán designa a un ladrón y corrupto comprobado por la justicia, porque son millones y millones de pesos lo que estafó, sin embargo lo vuelven a poner enfrente de una institución como es el Hospital. Es decir lo vuelve a convertir en responsable de la salud de los formoseños, cuestionó Ruiz diaz.

Por otra parte sostuvo que la designación, es un acto de impunidad total porque pareciera ser que cuanto más ladrón y corrupto mejor son todos bienvenidos al gobierno, además de ser un maltratador con los empleados y un mal educado con las compañeras de trabajo, una calaña de persona pero aún así es designado funcionario público esto da cuenta del funcionamiento del gobierno.

Los contagios comenzaron por no controlar las fronteras

También comentó sobre las medidas del Concejo “hay reclamos de vecinos de Villa del Carmen, y estaría bueno que esta comisión desprolija que formaron, sería interesante que el ministro González le informe a la policía que Villa del Carmen es un barrio que pertenece a la ciudad de Formosa y qué ha sido incorporado al ejido municipal por ende no es una localidad aparte, esto es algo que se debería estar solucionando a la brevedad porque hay gente que se tiene que trasladar todos los días por trabajo y no lo puede hacer porque está teniendo inconvenientes con el control, entonces es inentendible que la policía esté haciendo esto y éste frenando a la gente, criticó.

Acentuó por su parte que el contagio en Clorinda comenzó por no haberse controlado lo suficiente las fronteras cómo debería haber sido, pero cuando se consulta esto en las conferencias la respuesta insuficiente del ministro González es lavarse las manos diciendo que sólo es un problema de Gendarmería Nacional, pero lo que los vecinos necesitan que se pongan a trabajar en conjunto más aún cuando el orden nacional es de su mismo signo político. Porque si hubiera sido diferente el ministro estaría adjudicando improperios contra el gobierno si éste era Macri, aún así es una barbaridad el bloqueo de estas características tanto de Clorinda como de Juárez.

Ruiz Díaz dijo “no se puede mantener cerradas las fronteras de una localidad, con muchos abogados del partido estuvimos trabajando la cuestión, porque gente que tenía que cruzar a la capital por tratamientos médicos no los dejaban salir esto es violatorio de los Derechos Humanos”-

En Clorinda hasta dejó de haber abastecimiento de algunos productos porque no dejaban entrar ni salir camiones, y gente que tenía que hacer tratamientos tuvo que recurrir a la justicia para que el gobierno les deje salir hacerse tratamiento oncológico, recordó.

Esta pandemia le sirvió al gobierno para mostrar su peor cara qué es la del autoritarismo y de los avasallamientos, porque estamos en una situación calamitosa y ni hablar de lo que fue el tema de los varados y ahora esta nueva disposición que va a terminar teniendo varados dentro de la propia provincia, porque alguien explique por qué no se puede salir de la ciudad si no tenemos circulación viral, si el foco está en Clorinda y en la zona del Oeste entonces que expliquen cuál es el argumento sanitario por lo que todos somos reos dentro de nuestras propias localidades, remarcó.

Para finalizar agrego qué aún no saben cuántos contagiados hay en Juárez, porque se les escapa la tortuga constantemente cómo sucedió en la ciudad con el alojamiento de Juan Pablo Segundo, cuando ellos mismos trajeron un infectado, pero lo que no se entiende es porque todos deban estar aislados si no en todas las localidades hay circulación viral.

Hay gente que viene del interior a trabajar no de vacaciones, y ni hablar de las personas que viajaron para pasar las fiestas con sus familias y que ahora quedó varada y lo puede regresar, porque ni siquiera son capaces de hacer algo de manera planificada y seria para darle tiempo a la gente para poder volver en plazos correspondientes a sus localidades, las decisiones son tomadas sobre la marcha, todo muy vergonzoso y lo peor es que en el medio queda la gente.

