La dictadura de Insfran detuvo al abogado Eduardo Davis por ir al supermercado

En un operativo policial en oportunidad que el letrado iba a ingresar al supermercado Cáceres ubicado frente a la plaza San Martín fue interceptado por 4 efectivos policiales que tras solicitarle su identificación lo detuvieron, esposaron y trasladaron a la comisaría primera.

El doctor Davis es un reconocido profesional especialista en la defensa de los Derechos Humanos, pero en la tarde de hoy fue autoritariamente detenido, y se instruyó una causa, por resistencia a la autoridad y la aplicación del artículo 205.

El abogado se manifestó en sus redes sociales diciendo “Lo que jamás pensé que me pasaría me detuvo la policía, por circular en la calle y me golpearon y esposaron, así actúa el régimen feudal en Formosa, corrupto y represivo, no cabe dudas que estamos en la dictadura de Gildo“.

Solicito la renuncia de González

También expresó “Por ir al supermercado fui detenido golpeado esposado y privado de libertad por un comisario Giménez, que lo voy a denunciar penalmente y no voy a determe hasta verlo fuera de la policía por que energúmenos como este manchan la institución policial, y ​​pido ya la renuncia del ministro González“.

El referente de los DDHH fue brutalmente reprimido, este hecho se suma a el impedimiento de manifestación pacífica sufrida por el grupo Formosa Libre en donde la policía con aval provincial actúo de forma autoritaria no permitiendo a los jòvenes ejercer su derecho constitucional de protesta.

