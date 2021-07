La dictadura lleva 26 años. Recién ahora descubrió que Gildo es un dictador? Igual que su jefe político Florito.

172

La dictadura lleva 26 años. Donde estuvo usted los 25 años que no se la escuchaba??. Recién ahora descubrió que Gildo es un dictador? Igual que su jefe político Florito.

Y, si ya empieza mintiendo cuando dice no me quisieron acompañar.

Tal vez por haber sido parte durante 25 años de la dictadura de Gildo aún no aprendió que las candidaturas no deben ser a dedo como pretende. En la UCR se definen las candidaturas en elecciones internas con la participación de todos y no tiene ni tuvo ningún problema en que la Sra. Neme venga y participe democráticamente en las PASO.

Además de mentirosa es soberbia pretende que un partido político centenario que lucha contra esta dictadura desde el primer día ahora SE SUME a una que acaba de darse cuenta que vivimos en una dictadura.

Vaya sola doctora, y si el pueblo la acompaña en buena hora. La UCR seguirá luchando como siempre humildemente y sin soberbia.

Donde estuvo doctora y los Bogados cuando metieron preso al ministro del STJ, cuando echaron a un diputado de la oposición por luchar contra la tiranía, cuando aprobaban a mano alzada los presupuestos de la provincia otorgando la suma del poder público al tirano?, cuando acarreaban aborígenes como vacas en los camiones para llevarlos a votar, cuando trasladaban aborígenes hacia la muerte en los camiones de basura. Donde estaba que no vió nada?.

Sabe la Dra. que en el interior profundo de la provincia diariamente mueren niños compatriotas de hambre y desnutrición. Sabe la Dra. de los feudos municipales autoritarios y corruptos, y mucho más, que mal o bien la UCR ha denunciado sistemáticamente durante los 26 años de dictadura Gildista.

Y ahora se autoerige como la gran líder de la lucha por la libertad pretendiendo que todos SE SUMEN a ella.

Evidentemente desde el inicio mismo demuestra su gran soberbia y mentira.

Cesar Alejandro Marangoni

