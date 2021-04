La directora del Hospital de Palo Santo organizó un cumple en el… ¡hospital!…

52

Alberto es un vecino de la localidad de Palo Santo, que se comunicó con los medios para hacer público la cuestionable actitud de una persona que hace poco tiempo quiso enseñar clases de moralidad y escarmiento; y quién además debería ser un ejemplo al ser directivo de la salud pública.

El palosanteño denunció mediante la 89.3 FM Radio Parque que la directora del Hospital de Palo Santo, Sandra Rossoli, organizó un cumpleaños en la sede del nosocomio, con enorme cantidad de invitados y destacó que a partir de allí, se incrementaron los contagios. La paradoja es que esta grave actitud proviene de alguien que debería velar por la salud de los vecinos, pero al gozar de alta impunidad como quedó demostrado en una medida anterior, lleva adelante los hechos que se le vienen en ganas.

La Dra. Rossoli hace semanas, en un arresto de moralina falsa, que no deja de ser una actitud oportunista y obsecuente, había firmado una solicitada suscripta por todos los intendentes de la provincia, repudiando la visita de diputados nacionales de la oposición a esta capital y Clorinda. Los intendentes también actúan como ovejas de una manada cuando se trata de llevar adelante algún capricho del gobierno o del titular del PJ, que es el mismo gobernador.

Rossoli, en vez de atender al frente del hospital el grave problema de la pandemia por coronavirus, adhiere a este tipo de actitudes repudiable, en el intento por quedar bien con su jefe político.

Según Alberto, en esa fiesta de cumpleaños nada faltó. Y luego de semejante reunión en masa, se habrían disparado los contagios.

Pero las irregularidades protagonizadas por esta mujer no sería solo ese pecado de organizar un cumpleaños en el hospital a su cargo en pleno apogeo letal del Covid. El vecino comentó que dos hijos de la Dra. Rossoli, que no serían empleados de la salud ni enfermeros, “salen a hacer hisopados a todo el mundo, que ahora tuvo un paréntesis porque ya no hay reactivos”.

Agregó que quienes estuvieron en el cumpleaños se habrían contagiado pero todo se oculta. “De ella y de algunos trabajadores de la salud de su entorno, nada se sabe. Hace días que desaparecieron de los ámbitos del hospital. Alguna autoridad provincial, del Consejo Covid o alguien tiene que hacer algo contra estas personas. Estamos en tiempos muy difíciles y en el hospital todo esto se toma en broma”, afirmó el vecino con mucha resignación.

Reveló Alberto que la directora del hospital trajo a sus hijos de otro punto de la provincia y en dos días, sin guardar cuarentena de ningún tipo, “los sacó a la calle a hacer hisopados. Ella hace lo que quiere. Alguien tiene que hacer algo al respecto. Estamos a la deriva en Palo Santo y como pobladores no sabemos qué hacer”, se quejó.

Acotó que “en el hospital nadie atiende, nadie aparece. De vez en cuando, sacan una carpita a la calle, frente al edificio, y uno tiene que esperar a personas ineptas cuando necesita alguna atención. No son enfermeros quienes nos atienden. Estamos en las manos de Dios y estos vándalos, son quienes tienen el poder”.

Para finalizar, Alberto dijo que todos estos graves hechos impunes ocurren en un contexto de enorme dificultad, al estar Palo Santo aislada, vallada y abandonada por las autoridades sanitarias, en un hospital bajo el mando de una activista política muy ocupada en detestar presencias foráneas. El vecino concluyó irónico al indicar que “colocan montículos de tierras en las entradas del pueblo, como si fuera que eso detendrá el ingreso del virus, que pulula por el lugar a partir de la faraónica fiesta en el hospital local.

