“La doble moral del Gildismo en Violencia de Género, se evidencia cuando ampara a Fernández Patri, Alperovich, Coqui Zarza, Maradona y a Basualdo”

La concejal Radical Celeste Ruíz Díaz en comunicación con Radio Parque FM 89.3 cuestionó severamente la boble vara y la triple moral de la que hace gala el oficialismo provincial cuando despliega hipócritamente las banderas contra la violencia de género, que luego arrian cobardemente cuando amparan descaradamente a golpeadores de mujeres como Ramiro Fernández Patri, Alperovich, Coqui Zarza, Maradona o al mismo intendente de Las Lomitas Atilio Basualdo que fue acusado por su mujer por intentar asesinarla.

Celeste Ruíz Díaz hizo referencia en Radio Parque FM 89.3 a lo sucedido en la última sesión del Concejo Deliberante y al tema de la violencia de género por la cual fue la única edil que se negó a rendirle homenaje a Diego Maradona, como lo había mocionado un concejal justicialista.

La legisladora indicó que se trataron distintos proyectos que ya tenían estado parlamentario como temas presupuestarios o extensiones impositivas solicitadas por vecinos, en cuanto a la cuestión de género, se logró aprobar que las oficinas públicas tengan carteles informativos sobre la violencia de género con el número 144 que es el teléfono gratuito al cual se puede llamar en caso de necesidad, se invitó al Poder Ejecutivo y Judicial, a los comercios, se sancionó un proyecto sobre buzones para realizar allí las denuncias y se concretó el accionar de promotores para el cuidado del medio ambiente.

Además expresó “nosotros votamos en contra del proyecto del transporte punto a punto pues el ejecutivo envió los costos, que serían de 150 y 130 pesos, desde nuestro bloque nos parece una tarifa excesiva para trabajadores, y por otra parte no hubo ninguna información adjuntada al proyecto que explique esta tarifa, no sabemos cuántas combis van a funcionar ni como, y otro proyecto que se aprobó es el de licencia de progenitores no gestantes”.

Con respecto a la violencia de género explicó que se necesitan capacitaciones porque si una víctima se acerca a pedir contención se corre el riego de que vuelva ser victimizada, pese a que existe una ley que estipula la capacitación de todos los factores del ámbito público, y es la Ley Micaela, en el Concejo Deliberante presentó un proyecto de la creación de la Comisión de género de equidad e igualdad que fue aprobado y dentro de ese marco la capacitación de todo el personal en este tema.

Son tres los lugares para recurrir primero el número 144 en donde son atendidas por profesionales, con un trabajo interdisciplinario, en la provincia está la Secretaria de la Mujer pero con un funcionamiento tremendamente deficitario, y esto en base a conocimiento de muchas mujeres que se han acercado al organismo y no han encontrado las atenciones que buscaban y por último el Municipio con la Dirección de Género.

También expuso “está a su vez el Tribunal de Familia que está trabajando muy bien y con estadísticas sobre situaciones de violencia que suceden en la provincia, con recopilación de datos, son espacios a los que una mujer puede recurrir, sobre todo porque como funciona la justicia no es fácil ya que van y denuncian al golpeador y al otros día esta suelto en la casa.

Tenemos legisladores golpeadores de mujeres

Y, luego están los casos de funcionarios que fueron denunciados e imputados en una causa de violencia de género como el diputado nacional Ramiro Fernández Patri, el diputado Coqui Zarza que también está denunciado por su ex mujer, al igual que el intendente de Las Lomitas Atilio Basualdo que fue acusado por su mujer por intentar asesinarla, pero en estos casos no pasa nada, todos son amparados y reelectos por el partido de gobierno que conduce Gildo Insfran. entonces es importante que nos capacitemos como sociedad, y que empecemos a analizar eso que tenemos legisladores golpeadores de mujeres, cuestionó Ruiz Diaz.

Ficha Limpia para que los órganos legislativos no se convierten en aguantaderos de delincuentes

En diputados se busca aprobar el proyecto de ficha limpia al cual apoya y es impulsado por el diputado Juan Carlos Amarilla, que la base es de un plan de la legislatura de Mendoza, porque en la Argentina se tiene la siguiente situación, que quien tiene imputaciones de este tipo puede seguir y seguir apelando, hasta que llega la última instancia de la justicia y no se considera la sentencia y puede seguir ejerciendo el cargo, como el caso de Cristina Kirchner que continúa como senadora o Carlos Menem que es imputado hasta por venta de armas, entonces los órganos legislativos se convierten en aguantaderos de estas personas que aspiran solo al fuero para no ser juzgado por la justicia, Cristina Kirchner debía estar presa porque tuvo pedido de captura, entonces hay que legislar para que la El Congreso de la Nación, la HCD y el HCD no sea una cueva de corruptos, sentenció.

También enunció “este proyecto apunta a que quien está condenado en una segunda instancia ya no pueda ejercer ni ser más candidato, porque con todos los tiempos y plazos que da la justicia terminan muertos en los cargos, como Menem que fue condenado mil veces pero está ahí en el cargo, las penas se tienen que endurecer porque los políticos que son condenados por corrupción apenas les dan cinco años y sale, y robaron millones al estado y hasta termina siendo un negocio porque se robo mil millones de pesos del estado, voy preso cinco años y después salgo y disfruto de todo, esto es una barbaridad, tienen que tener sanciones que sean ejemplificadoras y al tipo que toca un peso del estado vaya preso por 30 años y se le embarguen las cosas, cosa que el próximo que quiere tocar los erarios del estado lo piense mil veces”.

Maradona un violento pedófilo

Por otro lado señaló que en el HCD se hizo un minuto de silencio por el fallecimiento de Diego Maradona, con mención a su figura y logros deportivos, en su caso en términos personales tiene una postura diferente amén de que reconoce que fue el futbolista más importante de todos los tiempos, pero es cierto que ese hombre que se destacó en lo deportivo fue un violento con todas sus mujeres, no reconoció a sus hijos, fue un pedófilo, y no puede separar una cosa de la otra porque en definitiva es la misma persona, así que nunca fue maradoniana pese a gustarle el futbol y ser de boca.

Ruiz Díaz dijo “seguro voy a ser lo contrario a lo que piensa el 80 0 90 %, pero igual me sorprendió que seamos muchos los que pensamos eso, y no solo mujeres sino muchos varones, tal vez a muchos les pareció mal que yo haya escrito algo en contra el día de su muerte y no discuto tal vez haya sido así pero no es la primera vez que lo hago, es decir no me parece que es la síntesis de la argentinidad al palo, porque esto me asusta, que valores le transmitimos a un pibe en esta sociedad, no importa si le pegás a tu novia, si tenes hijos y no los reconoces, no importa si sos pedófilo y abusas de menores, si jugas bien a la pelota te van a decir Dios, decretar tres días de duelo cuando mueras y te van a velar en la Casa Rosada y tantos otros que han aportado tanto no tienen ese reconocimiento”.

No se puede mantener un estatus sanitario con la violación de DDHH

Para finalizar añadió que fue un año atípico, difícil para todos, la pandemia que encontró a algunos fuera de la provincia, complicado desde lo económico, hay sectores que se han quedado en el camino y no han podido aguantar, como ser las Pymes, Hotelería, Gastronomía que debieron cerrar y se desnudó un nivel de autoritarismo absoluto por parte del gobierno provincial.

Y, no solo con el tema de los varados que sacó su lado más despótico, por lo que todos lo que tuvieron que pasar los hermanos formoseños para poder ingresar, pero además las restricciones en muchos sectores exacerbando medidas con la única consecuencia que los laburantes se terminaron fundiendo, siendo algo muy triste.

Siempre hice un llamado al gobierno que está tan cerrado a que revea su posición, pero nunca los convocaron ni el Intendente los tomó en cuenta para amar una mesa de dialogo, es decir las decisiones son unilaterales, y lo que el Gobernador tiene que saber es que no se puede mantener un estatus sanitario con la violación de DDHH de tantos formoseños y es un costo que el gobernador evidentemente está dispuesto a pagar, concluyó.

