La Dra. Capello dijo que le preocupa que “la gente está asustada esperando un test que nunca llega”

La Dra. Carolina Capello, reconocida médica infectóloga y patóloga de Formosa, dijo que le preocupa enormemente, en el marco de la pandemia por coronavirus que sacude al mundo, la alarmante desinformación que impera en la provincia y la angustia de la gente que está pendiente de un testeo que nunca llega en tiempo y forma.

Destacó además que le inquieta mucho el manejo sanitario del gobierno provincia ante el coronavirus; y la forma en que se informa a la gente sobre el problema, que según apreció tiene enormes baches y falencias.

Hizo declaraciones al programa “Una Buena Dosis” que conducen Guille Ruiz y Blas Hoyos por FM Radio Parque, donde abordó en profundidad el tratamiento y la respuesta del gobierno ante la crisis sanitaria mundial; y al mismo tiempo, brindó informaciones precisas sobre las características del coronavirus.

“Tengo una visión y una idea que nosotros casi que fuimos privilegiados, porque el virus entró mucho más tarde a la Argentina que en otros lugares, a partir de la explosión en Wuhan, China. Por eso corrimos con algunas ventajas para prepararnos”, indicó.

Agregó que su trabajo es la anatomía patológica, el estudio de los tejidos humanos para encontrar resultados mediante una autopsia, “que nos permitirá determinar qué es lo que ocasiona esta enfermedad. Siempre fue muy difícil entender cuál es la forma en que actúa el virus, Sabemos que provoca pocos daños en el tejido de las personas, sobre todo en jóvenes pero compromete la salud de grupos de riesgo”, subrayó Capello.

Dijo con contundencia luego que “lo que sí que tenemos muy en claro es que el coronavirus se contagia estrictamente por vía aérea. Hay muchas formas de contagio de enfermedades virósicas, pero esta ocurre puramente por vía aérea”.

Recalcó que lo que más le preocupa, “es lo que veo en Formosa, el manejo sanitario de todo esto. Me preocupa la poca información que tiene la gente, el miedo, y cómo afecta esto a la salud pública, no solo desde el ministerio que está para ello, sino al espectro de personas en general, que está expuesta a la situación”.

Agregó para terminar que “lo que más me desvela e inquieta es la demora en el diagnóstico, lo que me provoca problemas quizás entre mis colegas y en la reacción de la gente, sobre todo del ministerio de la salud, que debería contener a las personas. Como médica, veo como muy inquietante la angustia de las personas que están pendientes de una prueba que tarda mucho en llegar, que nunca llega en tiempo y forma. Mientras el estado provincial sigue haciendo gastos innecesarios y no coloca el foco en lo que realmente es importante y necesario”, cerró Capello.

