La fiscal de estado de Formosa presiona a jueces federales para que acusen a periodistas opositores

El responsable de una radio en FM en la localidad de Comandante Fontana, David Eduardo Zakelik, denunció que la fiscal de Estado de Formosa, Dra. Stella Maris Zabala de Copes, presionó a sus pares de la Justicia Federal, para que lo acusen de irresponsable y ser potencial contagio de más personas, al dar positivo de coronavirus hace una semana.

Pero lo curioso del caso es que ante el dudoso test de Comandante Fontana, el periodista se realizó la contraprueba en Las Lomitas, donde ahora guarda cuarentena en el Hospital Piloto, que le dio negativo ayer 8 de abril, lo que da a entender que es objeto de una persecución ideológica, ya que con su medio radial retransmite la señal de FM Radio Parque. Al parecer, se trata de un intento de escarmiento y en el medio, aparecen de nuevo prácticas de violación de los derechos humanos, un método represivo muy afín a este gobierno provincial.

Es que el comunicador social está ahora encerrado en una pocilga del Hospital Piloto de Las Lomitas, que ya no funciona como tal. Privado de su libertad y encerrado entre cuatro paredes, sin patio ni donde lavar sus prendas de vestir de hace una semana.

En contacto con “Una Buena Dosis” de FM Radio Parque, Zakelik comentó cronológicamente sus penurias, y entiende que todo lo que le sucede se trata de un método represivo para acallarlo.

“Hoy me entregaron el resultado del hisopado que me hice en Las Lomitas que me dio negativo, lo que da mucho que hablar de lo que se me hizo en el hospital de Fontana”, afirmó.

Dijo además que anteayer presentó un hábeas corpus ante la Justicia Federal N° 1 de Formosa, y tras una audiencia con su titular, el Dr. Pablo Sebastián Morán, se declaró incompetente y lo trasladó a la de Resistencia. Pero aún así, destacó que tuvo ocasión de poner de relieve ante este magistrado lo que le toca vivir en Las Lomitas.

“Así, me enteré que la doctora Zabala de Copes presionó al juez federal para que se me acuse como responsable de los nuevos contagios que podrían detectarse en Fontana. Me acusó de irresponsable y reiteró a la justicia federal que si vuelvo a mi pueblo y hay más contagios, se deberá a mi irresponsabilidad. Prácticamente amenazó a esa justicia de encubrirme en caso que yo recupere mi libertad y vuelva a Fontana y se registren más casos de coronavirus”, subrayó.

Zakelik agregó que “mediante las palabras textuales de Zabala de Copes, me enteré que dijo ante la justicia federal que yo estoy bien atendido en Las Lomitas, donde prácticamente estoy en un hotel cinco estrellas, con asistencia psicológica y un nutricionista. Es todo mentira, no cuento con nada de eso y estoy encerrado en una piecita, sin patio ni nada, con un baño donde apenas sale agua y no puedo lavar ni mis ropas”, describió.

Por último, contó que está allí desde hace siete días, a pesar que en Fontana cuenta con un departamento apropiado, donde vive solo. Comentó además que mediante filmaciones en vivo, pudo hace saber al juez Moran, sobre las pésimas condiciones donde hoy guarda cuarentena.

Para completar que su caso se trata de una abierta persecución por sus actividades laboral, reveló que en las últimas horas, le hicieron saber que sus hermanos de Fontana, dieron positivo a coronavirus tras unos test, lo que despertó nuevamente más intrigas y sospechas de que todo en torno a su persona y su grupo familiar es a propósito utilizándose todas las herramientas del estado y la inaceptable presión de una fiscal de Estado.

