LA FORMOSA QUE NOS DESTRUYERON

Más de 24 desmotadoras se distribuían en toda la provincia había localidades donde inclusive coexistían y competían dos desmotadoras o más como Laguna Blanca, Riacho He Hé, Estanislao del campo, el Colorado e Ibarreta y en la capital interminables filas de camiones esperaban su turno frente a las dos enormes desmotadoras como Fibromalva y Bunge y Born.

Entonces éramos una provincia rica pujante, inclusiva, que era polo de atracción de trabajadores, emprendedores, profesionales, maestros de todo el país y del mundo, Italianos gallegos, búlgaros, argelinos-franceses, entrerrianos , cordobeses , correntinos etc., que venían a Formosa atraídos por su desarrollo, potencial y oportunidades.

Sorprende entonces que hoy en pleno siglo XXI, con globalización, internet, revolución tecnológica y genética, con hipermecanización del agro, semillas transgénicas resistentes a plagas sequías etc. etc. la superficie sembrada ni siquiera en las más osadas estrofas del relato oficial supera las 40.000 has.