La foto que no vieron ni Gonzalez ni Ibañez, y por la cual multarían y procesarían a cualquier ciudadano común

En la marcha que convocó Gildo Insfran para apoyar a Gildo insfran ante el inminente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que terminaría dándole categóricamente la razón al Juez Federal “Subrogante” Fernando Carbajal, como en otras, no hubo distanciamiento social y mal uso del barbijo, El Comercial, le preguntó a la mesa del COVID acerca de las restricciones de circulación y cuál es el criterio que se aplica, porque, unas horas antes de la marcha a un instructor de gimnasia en Clorinda le secuestraron colchonetas y pesas en la plaza y por la noche después de la caravana del peronismo, a una madre que paseaba con su hijo, la notificaron de un proceso penal por violar la cuarentena.

Un video mostró a la diputada provincial, Yanina Insfrán, sin barbijo y sacándose selfies con los militantes. Al respecto, el Ministro de Gobierno, Jorge González, dijo que: “Fue una verdadera expresión popular, una cosa que nunca antes habíamos visto en Formosa, muy muy linda. Tuvimos una presentación por parte de afiliados del partido justicialista de realizar esta marcha en orden a lo que habían acontecido en otras oportunidades en las que nadie presentó absolutamente nada”.

Agregó que: “Ante esa presentación tomamos conocimiento y verdaderamente al hacer un pedido de esas características, teníamos que ser sumamente criteriosos al igual que con otras marchas y ser flexibles en ese sentido, en ese sentido, simplemente a partir de esta solicitud que estaba vinculada también al tema de las patentes. Cuando nosotros señalamos que existía cierta relajamiento que es distinto, estamos haciendo referencia a las patentes porque puntualmente en esa oportunidad fue una pregunta puntual referida al tema de las patentes por lo tanto no hacemos extensión a otra cuestión”.

Dijo también que: “El caso de Clorinda no me consta por lo tanto no voy a hacer mención a la situación que plantean respecto a la “anécdota” de Clorinda y si voy a hacer mención al hecho que aconteció en Formosa. Hemos manifestado que mantenemos las medidas sanitarias, que son las que a partir de la decisión tomada y la responsabilidad de la inmensa mayoría da como resultado este estatus sanitario. Los horarios de la actividad física no han sido modificados, tenemos que tomar conciencia que es necesario asumir una nueva normalidad”.

Aseguró que: “Implica un proceso en donde todos asumamos la responsabilidad, siempre hay casos donde haya casos que no lo asuman. Lo que ayer vimos fue una expresión popular en la que la inmensa mayoría cuidó todos los aspectos necesarios”.

El Ministro de Economía tomó la palabra y aclaró que el recibió una foto en su celular en donde la diputada, Yanina Insfrán, tenía el barbijo correctamente puesto.

Por su parte, el Ministro de la Comunidad agregó que: “El día de ayer fue un día de inmensa alegría del pueblo formoseño, que se expresó en los barrios, en el interior e inclusive en Clorinda”.

Dijo también que: “Estas barreras sanitarias están tratando de ser vulneradas y estamos en una situación que nos envidian. Lo de ayer fue un día brillante, es imposible marcharlo con calumnias, la calumnia es hacer una imputación falsa con el fin de hacerle un daño. Dijeron que fueron pagados pero fueron miles de personas, es imposible manchar con calumnias esta marcha. Fue un día de mucho fulgor y una gota de lodo jamás va a opacar ese brillo”.

