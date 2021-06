“La gente se muere hoy y morirá mañana y el gobierno tiene guardado 44 mil vacunas”, denunció Hernández

25

El periodista Gabriel Hernández, conductor del programa “Sin Censura” por 89.3 FM Radio Parque, denunció que en medio de la mortandad por coronavirus en Formosa, el gobierno de Gildo Insfrán tiene guardadas unas 44 mil dosis de vacunas, y afirmó que se está vacunando de a “puchitos” y hacen mucha propaganda.

En medio de su programa de hoy, el periodista puso en conocimiento de sus oyentes, una enorme cantidad de números de la realidad provincial en medio de la pandemia por Covid 19 y en ese marco, lamentó que al incremento de cantidad de camas en terapia intensiva en los hospitales, no se les haya sumado profesionales. “Las camas de terapia sin médicos intensivistas y enfermeros experimentados, pasan a ser meros muebles”, denunció.

“El grave problema de Formosa es que no tiene especialistas en determinadas áreas del sistema sanitario. “Pasamos desde fines de marzo a finales de mayo de tener 103 camas de terapia intensiva a 173 porque se incorporaron 100 más, per que yo conozca, no hay 50 médicos más para atenderlas. No hay ni en capital ni el interior”, subrayó.

Hernández dijo que “el caso más llamativo lo protagonizó la Ciudad de Buenos Aires, que de un solo saque, sumó 100 camas de terapia intensiva y salió a contratar a 50 médicos especialistas y 200 enfermeras, apenas empezó la pandemia por coronavirus”, resaltó.

Criticó que “sacaron por los medios a una mujer vacunando a una joven diciendo que en Formosa ya se superaron las 160 mil dosis de vacunas colocadas y sale entonces (Jorge) González a enfatizar que estamos realizando la más formidable campaña de vacunación, a la cabeza de la vanguardia de todos los países del mundo, cuando apenas vacunaron al 5 por ciento de la población total de la provincia con las dos dosis”.

Agregó que “Chile tiene más del 50 por ciento de la población vacunada y resulta que aún tienen muchos casos de Covid 19. Nada que ver con nosotros. En Formosa recién estamos arrancando con las vacunaciones”, hizo saber.

Recomendó entonces al gobierno de Gildo Insfrán que “no tiren la idea de que si se está vacunando de a puchitos nos vamos a salvar todos de inmediato. Formosa tiene 44.240 vacunas guardadas. Hay más vacunas guardadas que personas vacunadas con la segunda dosis. Son 10 mil más las vacunas guardadas que las personas inoculadas con la segunda dosis. En vez de colocarnos cartelitos de mucha propaganda, yo me pregunto dónde están las vacunas guardadas, por qué están stockeadas, por qué están guardadas. Hay que colocarlas urgente y por qué no hacen una vacunación masiva”, se indignó Hernández.

“Hay gente que se está muriendo hoy, se morirá mañana y pasado y ellos tienen más de 44 mil vacunas guardadas. N se puede creer. Es inconcebible, y tiene que darnos las respuestas”, inquirió finalmente.

