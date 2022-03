La historia se repite

59

Han transcurrido alrededor de 30 años y las metodologías están más presentes que nunca, en plena era de las comunicaciones y con el auge de las redes sociales que son las mejores pruebas de que todo salga a la luz y la verdad se sepa a carta cabal, es una lastima que las prácticas de fraude están a la orden del día en el gremio de los no docentes de atunf, de los trabajadores de la UNaF, hace más de 25 años ,la conducción de Milciades olmedo y Jorge Insfran hacen todo lo posible e imposible para perpetuarse indefinidamente en los cargos, con maniobras fraudulentas como pasó siempre y hasta recientemente, al llegar en estos momentos el fenecimiento de sus mandatos ,llamaron a una asamblea muy sospechosa para aprobar su balance, bastante endeble y para elegir a una junta electoral que fiscalizará todo el proceso electoral, pero en dicha asamblea, entre gallos y medianoche, que se realizó en el mes de diciembre participaron solo sus acólitos, no se comunicó a todos los afiliados ni se público en ningún medio de comunicación oficial ni portales digitales, violando así el estatuto del gremio; la junta electoral nunca publicó el cronograma, los padrones provisorios, impugnación de padrones, presentación de listas ,etc. Cosa que dificultó la participación de sectores disconformes con la gestión, pero luego de ir a reclamar en reiteradas ocasiones al gremio por qué tanto silencio y falta de transparencia, los ahora damnificados se enteraron que el plazo para presentar lista de candidatos vencía y contra viento y marea pudieron presentar una l alternativa para competir en las próximas elecciones del mes de marzo, la historia de fraude siempre se repite en ATUNF (Asociación de trabajadores de la Universidad Nacional de Formosa), siempre se manejaron con total impunidad, con balances que nadie conoció, con fondos millonarios para destinos inciertos, con una obra social deficiente para los afiliados, entre otros cuestionamientos. Pero todas estás cuestiones se ven reflejadas en realidad con la cantidad de desafiliaciones en estos años, con el cambio de obra social, con la falta de un local propio y camping para los no docentes; han pasado más de 25 años en los que tanto Milciades Olmedo como Jorge Insfran se manejaron con total impunidad, con el artilugio de lista única, esperemos que la historia no se repita una vez más.

