La jueza López Macé falló a favor del Gildismo y contra del ciudadano Clorindense que por orden de Carbajal pretendía ingresar a Formosa solo con el hisopado negativo

La jueza federal Nº 2 de Formosa, María Belén López Macé, desestimó la denuncia presentada por los abogados de un ciudadano de Clorinda, quienes planteaban un supuesto incumplimiento por parte del Gobierno provincial a un fallo del exjuez subrogante Fernando Carbajal.

El ciudadano clorindense pretendía viajar a Formosa capital por cuestiones laborales, ingresando sólo con hisopado negativo a coronavirus y negándose a realizar la cuarentena de 14 días, tal como establece el protocolo vigente en la provincia.

La novedad fue festejada por la fiscal de Estado de Formosa, Stella Zabala, al señalar que los abogados plantearon ante la Justicia que “nosotros estábamos incurriendo en una desobediencia al fallo judicial y recurrieron al Juzgado federal”.

Explica que la jueza en su fallo “dice que el protocolo que se aplica para el egreso seguro de personas residentes en ciudades o zonas determinadas con incidencia al COVID-19” es el vigente en la provincia de Formosa.

“También, expresamente como lo manifiesta el fiscal federal Luis Benítez en su intervención, no puede haber intromisión por parte del órgano jurisdiccional en el cuestionamiento de los protocolos y de ninguna de las políticas sanitarias legisladas por el Estado provincial porque es inidóneo para intervenir en estas cuestiones. Se trata de facultades privativas de la Provincia que no han sido delegadas a la Nación”.

Se trata del caso de un ciudadano clorindense, mecánico de profesión que interpretando un fallo del exjuez subrogante Fernando Carbajal pretendía ingresar a Formosa sólo con el hisopado negativo sin hacer cuarentena, requisito obligatorio vigente.

“Se presentó con dos abogados del foro local y dijo que la Provincia había incumplido el fallo, que lo violentamos al no permitirle ingresar sólo con el hisopado y regresó a Clorinda, y nos denunció por incumplimiento. Ante esta denuncia, la jueza federal corrió vista al fiscal, se expidió, corrió vista a la provincia, expresamos todos los motivos que habíamos explicado, que el fallo no debía interpretarse así y no pueden vulnerarse los protocolos sanitarios”, insistió la fiscal.

Remarcó que “la jueza dijo que no hay desobediencia de parte de la Provincia y que el ingreso debe realizarse con el cumplimiento del protocolo sanitario establecido, porque no son materia que puede ser objeto de ninguna interferencia o intromisión del Poder Judicial”.