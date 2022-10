La Justicia ordenó al difamador serial eliminar información falsa y agresiones de género contra Paula Cattáneo

05/10/2022

La justicia formoseña hizo lugar en las últimas horas, a una medida autosatisfactiva, iniciada por Paula Cattáneo en contra del administrador de la página de Facebook “Sala de Prensa Formosa, , intimando a éste último a “eliminar, suprimir y retirar” contenido y datos referidos a Cattáneo como así también “que se abstenga en el futuro de publicar o compartir contenido en la que se la injurie, ofenda o agreda su integridad por su condición de mujer, su vida personal o en el ejercicio de sus funciones en la Municipalidad de Formosa”.

Paula Cattáneo a través de sus redes sociales, se manifestó al respecto y difundió un categórico mensaje haciendo alusión a las permanentes agresiones sufridas por la página digital de mención.

“La justicia formoseña sigue marcando su postura respecto a la violencia de género. Ayer la Justicia dictó un fallo muy importante para todas las mujeres y, más que nada, para las que recibimos agresiones por nuestro rol público como ciudadanas que ejercemos nuestros derechos políticos”, afirmó Cattáneo

Prosiguió indicando que “un pseudo periodista, quien me insulta y agravia constantemente, está obligado a eliminar, suprimir y retirar todo contenido referido a mi persona y se abstenga de publicar o compartir contenido en los que se injurie, ofenda, agreda o afecte de cualquier manera en mi condición de mujer. Así lo dispuso la justicia en la que depositamos nuestra fe los ciudadanos y ciudadanas de bien”.

Seguidamente Cattáneo opinó que con estas acciones a las que se suman “los discursos de odio, misóginos en este caso, no son libertad de expresión ni libertad de prensa. Estas actitudes desprestigian a sus colegas y a la profesión”.

“El rol de la comunicación en democracia es garantizar el derecho a la información de los ciudadanos y ciudadanas”, resaltó más tarde.

En ese mismo orden de ideas, Paula Cattáneo dijo que “la violencia de género política y mediática nada tienen que ver con el ejercicio del periodismo, más bien refuerzan estereotipos machistas y estigmatizan la tarea pública de muchas mujeres que nos animamos a ocupar espacios de decisión política porque, al igual que cualquier persona, tenemos el derecho y lo hacemos valer”.

En otro tramo del extenso mensaje publicado en sus redes sociales, Cattaneo reflexionó: “Me parece importante que las mujeres ya no nos quedemos calladas ante estos hechos de violencia que, sistemáticamente, intentan desacreditarnos poniendo el foco en cuestiones de índole privada o, usando maliciosamente calumnias e injurias para desgastar nuestra imágen y desprestigiar nuestro trabajo. Hablo en plural porque no soy la única mujer que siendo funcionaria pública recibió violencia y agravios”.

“Al contrario de lo que parece, estas publicaciones anacrónicas para los tiempos que vivimos, donde intentamos transformar el paradigma machista en un paradigma justo y de equidad, no afectan sólo a mi persona sino a todas las mujeres y refuerza imaginarios negativos sobre nuestro género. No voy a permitir que ningún mercenario siga ensuciando mi buen nombre, mi imágen, ni siga dañando a mi familia. No nos callamos más!”, concluyó en forma categórica.