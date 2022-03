“La legislatura de Formosa es la más antidemocrática e inoperante del país. Gratis seria cara, pero cada legislador nos cuesta 6 millones por mes”

81

La Legislatura de Formosa por obra y gracias de El Modelo Formoseño, es la más cara, inoperante y despótica del país, aseguró Julieta González al solidarizarse con los reclamos de las doctoras Agostina Villaggi y Gabriela Neme, a las que la banda jurásica integrada por Ever Solis, Armando Cabrera y Agustina Samaniego, en pleno templo de la democracia les prohibieron el uso de la palabra y les impidieron fundamentar sus proyectos legislativos.

En plena pandemia y sin sesionar todo el año se aumentaron casi el 100 % su presupuesto y transfirieron el 30% de sus gastos a La Caja de Previsión social

Cada legislador que no legisla ni parlamenta nunca, a pesar de la Eterna emergencia económica y de que transfirieron “inconstitucionalmente” todas sus facultades al Gobierno provincial, nos cuesta más de $ 6 millones mensuales, afirmó Julieta González.

“Sesionan 4 veces al año, tienen 7 meses de vacaciones para luego no hacer nada de nada el resto del año, las comisiones no funcionan nunca, discriminan y no dejan ni siquiera expresarse, pedir informes, ni controlar al ejecutivo a los representantes de la oposición y solo aprueban sin tratamiento de comisión sobre tablas y a libro cerrado, todas las iniciativas que envía el Poder Ejecutivo”, criticó.

La cámara de diputados en los últimos 30 años se convirtió en una vulgar y auténtica Escribanía feudal que abona a la suma del poder público en manos de Gildo Insfran. Una vergüenza y una dolorosa realidad que marca la escandalosa degradación institucional y democrática en Formosa, analizó Julieta González.

“Sin embargo pese a que la provincia esta declarada hace 27 años en Emergencia Económica y de tener una gigantesca deuda con Nación a abonar en abril del 2040. Cuando se trata de preservar sus ingresos, aparece como la más visionaria y previsora porque pese a haber transferido parte de sus gastos a la Caja de Previsión Social (33%). En sólo un año aumentaron casi el 100% de su presupuesto legislativo ya que incrementaron su cálculo de recursos y gastos del periodo 2021 de $ 1.397.476.592 del 2021, a $ 2.233.758.848 de presupuesto para el ejercicio 2022, informó la abogada y periodista.

El funcionamiento de la Legislatura pese a no sesionar, ni deliberar en comisiones el mayor tiempo del año, ni permitir el debate democrático con la oposición en las sesiones ordinarias, nos cuesta $ 186.146.571 millones mensuales, con un costo de $ 6.204.885 mensuales por cada legislador, precisó.

Formosa está entre las provincias que mejor paga a sus diputados, pero nuestra Legislatura es la más improductiva, antidemocrática y parasitaria de toda la Argentina, a tal punto que gratis le saldrían caro a la ciudadanía y a las instituciones formoseñas, cuestionó.

Por trabas burocráticas y despóticas del PJ gobernante, en la Legislatura provincial no se parlamenta, no se debaten proyectos propios, ni se controlan los números de los gastos del Poder Ejecutivo. Las comisiones prácticamente no se reúnen, y las iniciativas de la oposición ni se tratan; duermen en los archivos. Pero las dietas de los diputados provinciales son superiores a las que cobran en las democracias más modernas, objetó.

