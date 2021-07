La madre de Fátima Belén, la joven trans que falleció en Subcomisaría, denunció la policía la mató a golpes

34

La madre, familiares y amigos de Fátima Belén, la joven trans de 29 años que el domingo falleció en la Subcomisaria del barrio Guadalupe denunciaron que la joven falleció por golpes propinados por la policia, exigieron se investigue y pidieron justicia.

Matilde Bogado, madre de la joven, contó entre lágrimas a Radio Parque que “tengo mucho dolor; fui a la Subcomisaría a interiorizarme y no me atendieron bien, nada más me dijeron que mi hija murió de sobredosis. Yo les dije que sabía muy bien que ellos mataron a mi hija a golpes”.

“Me la entregaron con golpes en el cuerpo, le rompieron la frente, tiene raspadura, marcas en la nariz, en la pierna y en el hombro”, contó.

“Yo tengo muchos testigos que dicen que a ella la trajeron bien a la Comisaria, que tenía miedo. Estaba sin dormir desde hace cuatro días. No la llevaron ni al hospital”, confió Bogado y lanzó: “estoy segura que la Policía mató a mi hija”, aseguró

“Mi abogado sostiene que es una muerte dudosa; me entregaron el número de expediente, yo le dije al Comisario que acá falleció mi hija, que hay testigos que aseguran que la golpearon, él me respondió que eso no es verdad y que en la guardia la tenían y fue allí donde se descompensó. Nosotros vamos a pedir que otra fuerza investigue y que se re caratule la causa por muerte dudosa porque mi hija tenía muchos golpes”, aseveró la mujer.

“En la autopsia no dice nada, solamente me entregaron el acta de defunción. los policías que me llevaron hasta la Morgue no quisieron que yo hable con el médico forense, me sentía mal, y no me dejaron que baje de la camioneta para hablar con el profesional”, dijo.

Por su lado, Edgardo -amigo de Fátima que la vio con vida por última- relató: “ella de golpe comenzó a sentirse mal y gritaba, cuando vino la Policía la agarraron entre dos y la alzaron a la camioneta. Ella vino sin ningún golpe, no pasó ni media hora y luego nos enteramos que falleció”.

Seguidamente, el mismo aseguró que el cuerpo de su amiga presentaba golpes “que no tenía antes de salir del departamento”.

Al ser consultado por los golpes aseveró: “tenía raspones en las rodillas y golpes en la cabeza y en distintas partes del cuerpo”.

“Cuando nos informaron de su deceso nosotros no podíamos creer porque ella estaba bien cuando se la llevaron”, agregó.

Hasta el momento “no hay ninguna cautelar”

El juez Dr. Marcelo López Picabea indicó que el hecho está en investigación y que aguardan los resultados de las pericias. Asimismo, agregó que “por parte judicial no hay ninguna cautelar”.

“Tenemos que esperar las pericias y muestras que esta semana serán enviadas a Corrientes”, sostuvo.

Consultado si es que hay personal policial separado respondió que “por parte de la Justicia no hay resolución, ni una cautelar, porque no tenemos nada que lo amerite todavía en función de lo que estamos investigando, desconozco si internamente la Policía ha tomado medidas”.

