La Mañana y otros medios cuestionaron la obsesión enfermiza de los “profetas de la arrogancia”, por la “vigilancia ideológica” de la Prensa y periodistas

El diario La Mañana, y otros medios que fueron centro de los alocados, vulgares y antidemocráticos intentos de control de las editoriales y de las líneas periodísticas de los medios de prensa, que no manejan o no logran disciplinar para someterlas al “Nado sincronizado” del discurso único y de la propaganda oficial que intentan imponer, advirtieron sobre la violencia institucional y las pretensiones autoritarias.

Ya en varias oportunidades el diario La Mañana levantó su voz “decana”, para advertirle al gobierno provincial sobre la “insensatez, soberbia, arrogancia y mediocridad” de su multiministro y vocero.

Desde la editorial de La Mañana cuestionaron a los funcionarios que, en la actualidad, acuden permanentemente a la frase “estricto criterio epidemiológico” para apuntalar las restricciones al trabajo, a la educación y a la circulación de personas, bajo el pretexto de “proteger la vida y la salud de todos y todas”.

Lo que no es atendible desde ningún punto de vista -aseguraron- es la obsesión por la “vigilancia ideológica”.

Ya sucedió cuando se pretendió impulsar un Observatorio de Medios nacional. En Formosa hubo quienes no sólo hubo aplaudieron aquella iniciativa, sino que anunciaron públicamente que se ocuparían de llevarla adelante a nivel local.

“La sociedad necesita ser protegida del COVID-19, no de pensamientos ni vigilancia de quienes no comulguen con el poder de turno”

El “enfermizo” intento (K) volvió a tomar cuerpo el año pasado, aunque con otro ropaje. Bajo el supuesto objetivo de “proteger a la ciudadanía de las noticias falsas“, el Gobierno nacional lanzó Nodio, un “Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales“, a cargo de la Defensoría del Público (una especie de Gialluca + Edgar Pérez).

Profundo desapego democrático, tendiente a controlar y vigilar “todo” y a todos, bajo el pretexto de “proteger a la sociedad”

Esto no es más que insistir en el profundo desapego democrático que tiene la instrumentación de medidas tendientes a controlar los distintos procesos sociales, por más que sean presentadas en nombre de la necesidad de “proteger a la sociedad”. La sociedad necesita ser protegida del COVID-19, no de pensamientos que no comulguen con el poder de turno.

Nodio nació arropado en definiciones grandilocuentes, pero en realidad buscaba el control de la prensa, atentando contra el “periodismo de alta calidad”, “el fortalecimiento de las audiencias críticas”, el fomento del debate y confrontando con los aspectos éticos del ejercicio de la libertad de expresión en Internet“.

Menos mediocridad y vulgaridad

“Sería deseable que las voces que circulan en la esfera pública tuviesen una mayor capacidad de argumentación para enriquecer los debates sobre los problemas que nos aquejan”.

“En el fondo se quiere poner un límite al libre intercambio de las ideas impugnando determinados puntos de vista”

El analfabetismo informacional es una preocupación creciente en todo el mundo, pero eso no justifica salir a identificar “las estrategias argumentativas de noticias maliciosas”. La noticia describe, no argumenta. La argumentación es necesaria cuando se opina. Desde ya, sería deseable que “las voces que circulan en la esfera pública” tuviesen una mayor capacidad de argumentación para enriquecer los debates sobre los problemas que nos aquejan.

Entonces, si es necesaria una oficina de gobierno para calificar como “maliciosa” cierta argumentación, es porque en el fondo se quiere poner un límite al libre intercambio de las ideas impugnando determinados puntos de vista.

Como ya advirtió Adepa, “este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto de que sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover“.

