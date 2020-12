La mayoría automática del PJ prorrogó en la Legislatura la Emergencia Económica que lleva más de 20 años, aprobó el Presupuesto 2021 y un paquete que perjudica a los estatales

3

En la última sesión extraordinaria mixta del año de la Legislatura, la mayoría automática de los legisladores Gildistas y las diputadas pertenecientes a la agrupación de Adiran Bogado, pese a la firme negativa de los legisladores opositores aprobaron no solo la ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial correspondiente al ejercicio fiscal 2021 con un importe total de 127 mil millones de pesos, sino la modificación parcial del Decreto- Ley 696/78- Estatuto para el personal de la administración pública provincial, entre otras, que van a perjudicar a los empleados estatales cuando lo jubilen obligatoriamente.

El Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021 aprobado prevé un total de recursos de 127.946.762.795 pesos, y de erogaciones por 127.551.930.409 pesos, contemplando así un nuevo superávit de casi 400 millones de pesos.

El miembro informante, el justicialista Jorge Román, destacó que una de las novedades que se presentan es que el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 se incorpora con una partida presupuestaria de más de 316 millones de pesos para el año entrante.

Este Presupuesto Provincial 2021 significa un 31% más de fondos que el actual presupuesto prorrogado 2019. Además, contempla importantes obras como la construcción del viaducto sobreelevado en la intersección de avenida circunvalación-ruta 11 y Kirchner, la planta de agua potable en Clorinda, hospitales en capital e interior y más de 2370 viviendas en La Nueva Formosa. También el Centro de Educación Física Nº 1 y el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, entre otras.

Al gobierno de Insfrán no le interesa el desarrollo industrial, que el formoseño consigan trabajos en empresas privadas o industrias

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Osvaldo Zárate dijo que “este presupuesto es un cheque en blanco que se le da al gobernador para modificar la partida”.

“Los poderes públicos no se pueden delegar, pero acá en Formosa esto sucede”, añadió.

Señaló que “el primer mandatario, permanentemente busca la excusa del gobierno anterior. Uno cuando lee el mensaje del Gobernador no escapa de la chicana de juntos por el cambio, lo que tiene que hacer es gobernar para todos los formoseños”.

“Acá está claro que no van a desarrollar ninguna empresa, ninguna industria porque no les interesa, este proyecto nos muestra claramente que vamos a invertir solamente cerca del 10 % del presupuesto para los servicios económicos. Al gobierno de Insfrán no le interesa el desarrollo industrial, que el formoseño consigan trabajos en empresas privadas o industrias, por lo que nuestro bloque de Juntos por el Cambio se opone”, sostuvo.

El empleado público tiene el menor salario de todo el país, y esto impacta en la economía de todos los formoseños

Por su parte, el diputado Adrián Malgarini de Juntos por el Cambio indicó que su voto es negativo porque “este es un presupuesto mentiroso porque es acompañado en una ley de emergencia que permita el poder ejecutivo modificar cada uno de los artículos y los montos fijados en este presupuesto”.

Otro de los aspectos, que desató durante la sesión es que “el empleado público tiene el menor salario de todo el país, y esto impacta en la economía de todos los formoseños”.

Por su parte, el diputado Provincial Adrián Malgarini, del bloque Juntos por el Cambio dijo que “no podemos acompañar el proyecto porque entendemos que el Estado no salva al Estado, al Estado los salva los privados y hay que incentivar en la producción a los privados que inviertan que desarrollen, que generen puestos de trabajos. Eso es gobernar con mirada para el futuro y es lo que nosotros pretendemos”.

Jubilación compulsiva de estatales

Con el acompañamiento claudicante del Bloque Floro Eleuterio Bogado, se aprobó la modificación parcial del estatuto de los agentes de la Administración Pública Provincial, que establece que una vez cumplida la edad para jubilarse, los trabajadores serán intimados por la Provincia para acogerse a la jubilación, otorgándoles 30 días corridos para presentar su renuncia. Si no lo hace, el Estado provincial lo dará de baja “de oficio”.

Desde el bloque “Floro Eleuterio Bogado”, la diputada Silvia Andraus adelantó su acompañamiento al proyecto, al que consideró necesario para el sostenimiento del sistema previsional provincial. En cambio, Osvaldo Zárate anticipó el voto negativo de la UCR aduciendo que con esta ley se está “obligando” a jubilarse al empleado público que no quiere hacerlo, señalando que muchos empleados cobran sumas en negro que se pierden al pasar a ser pasivos.

